عدد الموقوفين في فرنسا يسجّل مستوى قياسيا يناهز 74 ألف شخص

سجّل عدد الموقوفين في فرنسا مستوى قياسيا جديدا ببلوغه 73699 شخصا بحلول الأول من يونيو/حزيران، بزيادة أكثر من 500 عن الشهر السابق، وفق أرقام نشرتها وزارة العدل، الجمعة.

وهي المرة الثالثة خلال عام 2023 التي يبلغ عدد الموقوفين رقما قياسيا بعد الأول من أبريل/نيسان والأول من مايو/أيار، والخامس منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان عدد الموقوفين في الأول من مايو/أيار بلغ 73162 شخصا.

وأدى الاكتظاظ المزمن لمراكز التوقيف والسجون الى إدانة فرنسا أمام محكمة حقوق الإنسان الأوربية في يناير/كانون الثاني 2020.

ووصلت الكثافة الإجمالية في السجون حاليا إلى 121,7%، مقارنة مع 118,1% قبل عام.

وسجّلت نسبة الإشغال في مراكز التوقيف حيث يودع الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة، وبالتالي يتمتعون بقرينة البراءة، أو الذين صدرت بحقهم أحكام قصيرة بالسجن، إلى 144,6%.

وبلغت النسبة الضعف (200%) على الأقل في عشرة من هذه المراكز.

ويضطر 2336 موقوفا إلى النوم على فراش على الأرض بسبب الاكتظاظ.

ووصل عدد الموقوفين الذين ينتظرون صدور أحكام بحقهم إلى 19919 شخصا.