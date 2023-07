صور عبر الأقمار الصناعية تكشف عن معسكر محتمل لقوات فاغنر في بيلاروسيا

ذكرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن الأقمار الصناعية التقطت، أمس الجمعة، أول صورة واضحة لبنية تحتية سريعة لمعسكر يستوعب آلاف الأشخاص بقاعدة مهجورة في بيلاروسيا.

وأشارت تقارير محلية بحسب الصحيفة إلى توقيت البناء المفاجئ، مما يشي بأن المعسكر قد يكون تم بناؤه لقوات مجموعة فاغنر بعد إنهاء تمردها وانسحابها من الأراضي الروسية، لكن الصحيفة الأمريكية لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من مدى صحة تلك التقارير.

وأظهرت الصور المقدمة للصحيفة من قبل شركة التصوير بواسطة الأقمار الصناعية الأمريكية “بلانت لابس” (Planet Labs)، تركيب أكثر من 250 خيمة جديدة، يبلغ عرض كل منها نحو 16 قدما وطولها 36 قدمًا، خلال أسبوع واحد في قاعدة عسكرية مهجورة بالقرب من قرية “تسيل” في وسط بيلاروسيا.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد قال يوم الثلاثاء الماضي، إنه عرض جزءًا من قاعدة عسكرية مهجورة على قوات فاغنر للإقامة به، في حين مُنح أعضاء المجموعة خيار الانضمام إلى قائدهم أو الاندماج في القوات المسلحة النظامية الروسية.

وقال لوكاشينكو أيضًا إن وزير دفاعه فيكتور خرينيكوف أخبره بأنه لا يمانع في وجود وحدة مثل فاغنر في جيش بيلاروسيا. وأصدر لوكاشينكو تعليمات لوزير الدفاع بالتفاوض مع بريغوجين بشأن هذه المسألة.

وتم منح بريغوجين خروجًا آمنًا إلى بيلاروسيا يوم السبت، ضمن اتفاق وساطة لإنهاء التمرد الذي استمر ساعات قليلة فقط، على الرغم من عدم وضوح مكان وجوده الحالي.

A satellite image captured Friday provides the first clear picture of the rapid construction of a camp to house thousands at an abandoned base in Belarus. Whether it’s the mercenary group’s new home is an open question. https://t.co/Ehz07s5tmJ

من جانبه قال هانس كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين، الذي يتابع عن كثب صور الأقمار الصناعية في المنطقة، بعد مراجعته للصور العالية الدقة أمس، “إنها بالتأكيد رحلة تخييم كبيرة”.

وظهرت أولى علامات التغيير في الموقع يوم الاثنين الماضي، وفي غضون يوم واحد، تضاعفت الهياكل لتشكل صفوفًا متعددة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة أخلتها القوات البيلاروسية منذ عام 2018.

وبدوره قال جيفري لويس، المدير بمركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار، إن “التوقيت يدعم وجهة النظر بأن الخيام مرتبطة بفاغنر”.

New satellite imagery analyzed by The New York Times shows hundreds of large tents at an unused military base in Belarus. The base could be a home for Wagner fighters who were given the option to relocate to Belarus after an aborted mutiny. https://t.co/KzywjwKM4M

— The New York Times (@nytimes) July 1, 2023