بحضور علماء ودعاة.. افتتاح وقف “الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام” في إسطنبول (فيديو)

افتتح في اسطنبول، اليوم السبت، وقف “الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام”، بحضور عدد كبير من العلماء والدعاة حول العالم.

وقال الأمين العام للهيئة الدكتور محمد الصغير إن التصريح بوقف نصرة النبي ﷺ صدر عن القضاء التركي بعد إجراءات عدة استغرقت أكثر من عام.

وأضاف أن الهيئة تأسست لتكون “حائط صد وكتيبة مستعدة على مدار الساعة للتعريف بالنبي ﷺ وردع من يتطاول على مقامه السامي”.

وتهدف هيئة نصرة النبي التي أعلن عن تأسيسها، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى التعريف بالنبي ﷺ وسيرته بجميع اللغات الحية، وأن يكون “جناب النبي ﷺ مصانًا، وأن تكون الإساءة إليه مُجَرَّمة تجريمًا قانونيًا وشعبيًا في أنحاء العالم كافة عبر استثمار كل مجهود في نصرة النبي ﷺ وتحويله إلى مجهود فعَّال مُنَظَّم”.

افتتاح مقر "الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام" بحضور عدد من الدعاة والشخصيات العامة#إسطنبول #تركيا https://t.co/CqZQweRHA5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 1, 2023

وتسعى الهيئة إلى “العمل على الرّد على الشبهات التي يثيرها أعداء الأمة والإنسانية من خلال لجان متخصصة للرد عليها بشكل علمي وشرعي ونشرها عبر منصاتها الإعلامية”، بحسب بيان تأسيسها.

وأنشأت الهيئة “أكاديمية أنصار النبي ﷺ” وهي مؤسسة علمية تهدف إلى أن تكون نصرة النبي ﷺ عملًا “غير موسمي أو رد فعل وإنّما عمل علمي يستهدف المسلمين جميعًا، وتجييشهم لنصرة النبي ﷺ”، حسبما ذكر الدكتور عبد الحي يوسف عميد الأكاديمية في كلمته خلال حفل الافتتاح.

وأطلقت الهيئة منصات إعلامية عدّة للنشر عن النبي محمد ﷺ ودعوته بدوام يومي منتظم، والتعاون وتنسيق الجهود مع جمعيات العلماء والاتحادات الإسلامية، وإطلاق الحملات الشعبية المناصرة مع كل هجمة يتعرض لها.

وتصدر الهيئة مجلة “نصرة النبي ﷺ” وهي مجلة شهرية.

وتتكون الهيئة العالمية لنصرة النبي ﷺ من أمانة عامة تضم 5 أعضاء يقودها الأمين العام الشيخ الدكتور محمد الصغير، إضافة إلى لجنة إعلامية ومجلس أمناء من 50 شخصية إسلامية على امتداد العالم الإسلامي.