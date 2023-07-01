السودان.. الجيش يعلن عن عمليات “نوعية” ضد الدعم السريع والأخيرة تعلن تصديها لقواته في الخرطوم (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، الجمعة، أنه نفذ عمليات نوعية ضد قوات الدعم السريع في أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، فيما قالت قوات الدعم إنها تصدت للجيش بمنطقة الكدرو شمالي الخرطوم.

وقال الجيش في بيان: “إنها معركة الحسم، وتتوالى العمليات العسكرية الخاصة لحسم تمرد (الدعم السريع) الذي يقوم بنهب مقتنيات المواطنين والاحتماء بمنازلهم واتخاذهم دروعا بشرية.

ونشر الجيش السوداني فيديوهات عبر صفحته الرسمية على فيسبوك لقواته وآلياتها العسكرية وهي تتجول في شوارع مدينة أم درمان غربي العاصمة.

وأضاف “قواتنا العسكرية نفذت عمليات نوعية داخل أوكار العدو (الدعم السريع) ونظفت جيوب المتمردين في أم درمان”.

من جانبها قالت قوات الدعم السريع في بيان “أفشلت قواتنا في منطقة شمالي بحري، الجمعة، تحرك الانقلابيين (الجيش) لإسناد منطقة الكدرو العسكرية المحاصرة”.

وأضاف البيان “تصدى أشاوس الدعم السريع لمليشيا عبد الفتاح البرهان بقوة وكبدوا المعتدين خسائر في الأرواح والعتاد”.

وذكر البيان، أن الدعم السريع استولت على 5 مركبات عسكرية بكامل عتادها الحربي وعددا من الأسرى بينهم جرحى تم تحويلهم لتلقي العلاج.