والدة أسير فجّرت إسرائيل منزله: الاحتلال صوّر العملية وعرضها على ابني لكسر معنوياته (فيديو)

روت عبير الفروخ، والدة الأسير إسلام الفروخ، الذي فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة من مدينة رام الله منزله، تفاصيل ما جرى لمنزلهم.

وقالت عبير في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الخميس، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل في الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء، وأجبرت جميع من في المبنى على الخروج من منازلهم، وفعلت الأمر ذاته مع المبنيين المجاورين.

وأوضحت أنه بعد عمليات الإخلاء، بدأت قوات الاحتلال بعمليات تفخيخ المنزل وتفجيره، واستمرت في ذلك لنحو 7 ساعات.

وأشارت إلى أنهم كانوا قد أفرغوا البيت من محتوياته قبل أشهر عدة، بعدما أمرهم الاحتلال بذلك، لكنهم كانوا موجودون لحظة قدوم قوات الاحتلال.

وبيّنت أن المنزل الذي هدم هو منزل العائلة الكبيرة، وهو ورثة زوجها من أبيه، لافتة إلى أن الذكريات كلها واللحظات الجميلة ضاعت “بسبب انتقام قوات الاحتلال واتهام ابني بأمور مشكوك بها”.

وتتهم قوات الاحتلال الأسير بتنفيذ عمليتين بمحطتي حافلات في القدس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتحدثت الأم عبير عن وجود سياسة إسرائيلية ضد الأهالي، “حيث يتم اتهام الأبناء بعمليات، ليتم هدم البيوت الفلسطينية على إثرها”.

ويقع منزل عائلة الأسير فروخ في بناية سكنية مكونة من 4 طوابق وتبلغ مساحته 250 مترًا مربعًا، ويأوي والدي الأسير وشقيقاته الأربع.

تغطية صحفية: لحظة تفجير الاحتلال منزل الأسير إسلام الفروخ في رام الله. pic.twitter.com/3KAdK63Bm0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 8, 2023

ولم يكتف الاحتلال بتفجير المنزل، بل كان يصوّر العملية بشكل مباشر ويعرضها على الأسير إسلام في سجنه “لكسر معنوياته ومعنويات أهله”، وفقًا لعبير، التي أكدت أن هذه سياسة فاشلة ولن تؤثر في معنويات أي شخص.

وأشارت إلى وجود محاولات قانونية لمنع الهدم عبر تقديم استئناف للمحكمة، إلا أن النتيجة المتوقعة كانت ما جرى.

واستدركت أنهم لم يكونوا يتوقعون أن “يكون الانفجار بهذا الحقد والغل، كان هناك حرق للبيت والمنطقة بأكملها. كان هناك حرب في المنزل”.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت الليلة الماضية، البلدة القديمة من مدينة رام الله، وحاصرت منزل عائلة الأسير فروخ، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق بينهم مصوران صحفيان.

فيديو| جانب من اقتحام رام الله لهدم منزل الأسير إسلام الفروخ. pic.twitter.com/polxEX0PrV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 7, 2023

وأفادت وزارة الصحة بأن الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي تعاملت مع 35 جريحًا، بينهم 20 جريحًا بالرصاص الحي، بينها إصابتان خطيرتان في البطن، وكذلك إصابتان خطيرتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، الأولى اخترقت الجمجمة وأدت إلى نزيف في الدماغ، والثانية اخترقت الجمجمة وأدت لنزيف في الجيوب الأنفية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير إسلام فروخ الذي يحمل الهوية المقدسية في 27 كانون الأول/ديسمبر 2022.