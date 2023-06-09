محلل سياسي سعودي: هناك بوادر إيجابية لحل الأزمة في السودان (فيديو)

رأى الكاتب والمحلل السياسي السعودي خالد باطرفي، أن هنالك بوادر إيجابية لحل الأزمة في السودان، تتمثل في استمرار وجود ممثلي طرفي النزاع في مدينة جدة السعودية الحاضنة للحوار بين الطرفين.

وقال باطرفي لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، إن أهم هذه البوادر هو “أن طرفي النزاع لا يزالان موجودين في مدينة جدة، وما زالا يعلنان رغبتها في استمرار الحوار، وإن كان حاليًّا بشكل غير مباشر، كما أن جميع المبادئ الذي تم الاتفاق عليها، يؤكد كلا الطرفين التزامه بها ولو على الورق”.

وأضاف “هناك بادرة وأمل ومسار ما زال الجميع يمضي عليه، ونقدر أن هناك صعوبات على الأرض ومشكلات تعوق تنفيذ جميع بنود الاتفاق أو الهدن، لكن نأمل أن يحرص الجميع على إبداء حسن النية وعلى الجدية في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه”.

وأكد المحلل السياسي أنه “ليس لدينا طريق آخر للأسف الشديد، إما هذا الطريق طريق السلام، وإما حرب تفني الجميع ولا تبقي ولا تذر”.

الكاتب والمحلل السياسي د. خالد باطرفي: هناك بوادر أمل لتوصل طرفي الصراع في السودان إلى حل للأزمة pic.twitter.com/TXD5fAHTgs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 8, 2023

وعن دور سعودي أمريكي لرقابة الهدن التي يتم الاتفاق عليها، قال “هناك تصوير جوي عبر الأقمار الصناعية، وربما تكون هناك قدرات سرية علي الأرض”، مشيرًا إلى أن التقارير تُرفع إلى الدولتين الراعيتين للحوار، ثم تُعلِم الدولتان كل طرف بالخروق التي صدرت عنه وتطالبانه بالالتزام باتفاق الهدنة.

وأوضح أنه لكي تكون الرقابة وافية، هناك حاجة إلى مراقبين على الأرض، وأن وجودهم على أرض الواقع يتطلب من الطرفين الالتزام بما اتفقا عليه، مضيفًا “في كثير من الأحيان تصبح هذه الخطوة في غاية الخطورة، إما في إيصال هؤلاء المراقبين، أو في الحفاظ على سلامتهم في المواقع التي يقومون بالمراقبة من خلالها”.

وقالت الخارجية السودانية إنها أبلغت الأمم المتحدة أن مبعوثها إلى البلاد فولكر بيرتس شخص غير مرغوب فيه. وتصاعدت حدة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع مع استمرار اندلاع الحرائق في منشأة للنفط والغاز عقب هجوم على مجمع اليرموك للصناعات الدفاعية جنوبي العاصمة الخرطوم.