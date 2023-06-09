قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على فلسطينيين بينهم أطفال في القدس (فيديو)

أظهرت تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أطفال في مدينة القدس المحتلة واعتقال بعضهم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل زين محمد بدر، ووالده، والطفل كرم محمد داوود، من قرية بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة.

كما اعتقلت القوات 3 فلسطينيين -لم تعرف هويتهم بعد- خلال قمعها وقفة إسناد مع عائلة (صب لبن) في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ضد قرار تهجيرها قسريًا من بيتها.

بوحشية.. قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على فلسطينيين بينهم #أطفال في البلدة القديمة بـ #القدس المحتلة pic.twitter.com/ERqKXQrHWU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2023

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن أن ​​​​​​​جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل الخميس، 25 فلسطينيًا، بينهم 14 من بلدة بيتا في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وفي ساعات الليل، عادة ما يداهم الجيش منازل ويعتقل فلسطينيين وينقلهم إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق الرئيسة أو السجون، ويفرج عن بعضهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق.​​​​​​

​​​​​​​ويوجد نحو 4 آلاف و500 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل، وفقًا لهيئات فلسطينية معنية.