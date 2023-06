فرنسا.. تمديد اعتقال منفّذ الهجوم على الأطفال واليمين المتطرف يستغل الحادث في حملته ضد الهجرة

رغم الدعوات لعدم تسييس الحادثة، استغل اليمين المتطرف في فرنسا الهجوم الذي شنه لاجئ سوري، أمس الخميس، في أنسي (شرق) للتنديد بـ”نزعة التوحش” الناتجة من “الهجرة الجماعية”، حسب زعمهم.

ومددت السلطات الفرنسية اعتقال (عبد المسيح.ه) منفّذ الهجوم بسكين الذي أدى إلى جرح 6 أشخاص بينهم 4 أطفال صغار، فيما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته المصابين وأكد تحسن حالتهم الصحية.

وأعرب ماكرون خلال حفل استقبال عن “امتنانه واعتزازه” بعناصر الشرطة والإطفاء ومقدمي الرعاية الصحية والشهود الذين حاولوا التدخل. وقال إن “مهاجمة الأطفال هي أكثر الأعمال وحشية”، وأضاف “هناك أمور غير قابلة للاستيعاب. العنف وراء هذه الأعمال غير مفهوم. يجب ألا نعتاد عليه”.

ومنذ اعتقاله، لم يقدم عبدالمسيح أي تفسير لدوافعه و”عرقل احتجازه لدى الشرطة” لا سيما من خلال “التدحرج على الأرض”، وفق مصدر مقرب من التحقيق. وجاء في تغريدة مقتضبة للمدعية العامة لين بونيت ماتيس “مُدّد توقيف المتهم”.

وأكد مصدر قريب من التحقيق أن حالة الرجل “تسمح باحتجازه” بعد خضوعه لفحص نفسي.

وحتى الآن “لا يوجد دافع إرهابي واضح” للهجوم، بحسب النيابة العامة في أنسي.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023