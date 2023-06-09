سياسة|السودان

سودانيون عالقون على معبر أرقين الحدودي يشكون عدم السماح لهم بدخول مصر (فيديو)

9/6/2023-|آخر تحديث: 9/6/202302:09 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

حال السودانيين الفارين من ويلات الحرب لا يقل سوءًا عن مواطنيهم داخل البلاد، إذ وثقت مقاطع فيديو تكدس الفارين في معبر أرقين البري الحدودي بين السودان ومصر.

ولم يسمح للعالقين بمغادرة السودان ودخول مصر، إذ قررت الحكومة المصرية إيقاف دخول حملة الوثائق الاضطرارية إلى أراضيها بدءًا من 10 يونيو/ حزيران.

وناشد عدد من العالقين في المعبر المنظمات الدولية بالنظر في وضعهم، وتداول الناشطون في السودان مقطع فيديو يظهر معاناة العالقين.

وتعالت على المعبر صرخات النساء والأطفال في وضع إنساني صعب، وانهارت إحدى العالقات وهي تردد أنها وأسرتها عالقون منذ 7 أيام.

وتصدرت عدد من الوسوم مواقع التواصل الاجتماعي في السودان حيث تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع (شبه العسكرية) منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.

وكتب الناشط مرغني مكي “الوضع في المعابر كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولا توجد خدمات وما زالت الأعداد العالقة بالآلاف وبعد تطبيق منع الدخول بوثيقة السفر وإيقاف كافة الاستثناءات والدخول فقط بالفيزا”.

واستطرد المدون “إذا صح  الخبر تكون مصر ألغت اتفاقية الحريات الأربع في زمن الحرب ومن حقها”.

وقال حساب باسم قيقراوي إن “أوضاع السودانيين بالمعابر لا تسر. الحرائر وكبار السن والأطفال يعانون الأمرين ولا بد من انتباه ووقفة إنسانية قوية من الجميع.. هذا الحال لا يرضي الله ولا رسوله ولا ذي نخوة”.

وناشد المدون الجهات الرسمية والأهلية أن “يتحركوا بأسرع فرصة لمعالجة الأمر وإيجاد حلول قصيرة وطويلة المدى وسريعة”.

ونشر محمد الفقي بيان وزارة خارجية السودان الذي ينهي مهام مبعوث الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، وكتب “الفشل أن لا تستطيع حسم الحرب ولا حماية الشعب ولا يهمك آلاف العالقين على معبر أرقين ولا اعتداءات الحركة الشعبية في جنوب كردفان والمواطنين الذين ضيقت عليهم الحرب حياتهم وطالهم الجوع وأبلى جسدهم المرض فتخرج بمثل هذا القرار كأنما أزمات السودان كلها تتمثل في فولكر”.

وتداول ناشطون سودانيون تدوينة مواطن يناشد المساعدة في دفن خالته التي توفيت في المعبر وليس برفقتها غير ابنتها، ما يوضح الوضع الإنساني الحرج.

وتساءل مواطنون عن كيفية العودة إلى داخل السودان بعد أن علقوا أسبوعًا كاملًا على المعبر.

وتأسف الناشط فاير صلاح قائلًا “الوطن وصل حد الوجع، أوضاع شعبنا المتواجد في معبر أرقين مأساوية”، ودعا لدعمهم “ياريت الناس تنظم مبادرة واعادتهم لمناطق آمنة داخل السودان”.

وقالت مواطنة سودانية إنها علقت في المعبر والتقت سودانيين هناك منذ أسابيع، مؤكدة أن الوضع صعب جدا قائلة “وضع ما تتمنوه لعدو”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل