سودانيون عالقون على معبر أرقين الحدودي يشكون عدم السماح لهم بدخول مصر (فيديو)

حال السودانيين الفارين من ويلات الحرب لا يقل سوءًا عن مواطنيهم داخل البلاد، إذ وثقت مقاطع فيديو تكدس الفارين في معبر أرقين البري الحدودي بين السودان ومصر.

ولم يسمح للعالقين بمغادرة السودان ودخول مصر، إذ قررت الحكومة المصرية إيقاف دخول حملة الوثائق الاضطرارية إلى أراضيها بدءًا من 10 يونيو/ حزيران.

وناشد عدد من العالقين في المعبر المنظمات الدولية بالنظر في وضعهم، وتداول الناشطون في السودان مقطع فيديو يظهر معاناة العالقين.

وتعالت على المعبر صرخات النساء والأطفال في وضع إنساني صعب، وانهارت إحدى العالقات وهي تردد أنها وأسرتها عالقون منذ 7 أيام.

سودانيون على معبر #أرقين مع مصر يشكون عدم السماح لهم بالدخول بسبب إجراءات التأشيرة المصرية بالتزامن مع وجود آلاف العالقين على المعبر والفارين من الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريعpic.twitter.com/LL02ZatKFU — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 9, 2023

وتصدرت عدد من الوسوم مواقع التواصل الاجتماعي في السودان حيث تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع (شبه العسكرية) منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.

وكتب الناشط مرغني مكي “الوضع في المعابر كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولا توجد خدمات وما زالت الأعداد العالقة بالآلاف وبعد تطبيق منع الدخول بوثيقة السفر وإيقاف كافة الاستثناءات والدخول فقط بالفيزا”.

واستطرد المدون “إذا صح الخبر تكون مصر ألغت اتفاقية الحريات الأربع في زمن الحرب ومن حقها”.

وقال حساب باسم قيقراوي إن “أوضاع السودانيين بالمعابر لا تسر. الحرائر وكبار السن والأطفال يعانون الأمرين ولا بد من انتباه ووقفة إنسانية قوية من الجميع.. هذا الحال لا يرضي الله ولا رسوله ولا ذي نخوة”.

وناشد المدون الجهات الرسمية والأهلية أن “يتحركوا بأسرع فرصة لمعالجة الأمر وإيجاد حلول قصيرة وطويلة المدى وسريعة”.

⛔️⛔️ الوضع في المعابر كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولا توجد خدمات ولازالت الأعداد العالقة بالآلاف وبعد تطبيق منع الدخول بوثيقة السفر وإيقاف كافة الاستثناءآت ابتداء من 10 يونيو والدخول فقط بالفيزا، إذا صح الخبر تكون مصر ألغت إتفاقية الحريات الأربع في زمن الحرب ومن حقها⬇️ https://t.co/eJalRXC5TK — 🇸🇩 Mekki (@merghani_mekki) June 8, 2023

ونشر محمد الفقي بيان وزارة خارجية السودان الذي ينهي مهام مبعوث الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، وكتب “الفشل أن لا تستطيع حسم الحرب ولا حماية الشعب ولا يهمك آلاف العالقين على معبر أرقين ولا اعتداءات الحركة الشعبية في جنوب كردفان والمواطنين الذين ضيقت عليهم الحرب حياتهم وطالهم الجوع وأبلى جسدهم المرض فتخرج بمثل هذا القرار كأنما أزمات السودان كلها تتمثل في فولكر”.

الفشل أن لا تستطيع حسم الحرب ولا حماية الشعب ولا يهمك الاف العالقين على معبر ارقين ولا اعتداءات الحركة الشعبية في جنوب كردفان و المواطنين الذين ضيقت عليهم الحرب حياتهم وطالهم الحوع و أبلى جسدهم المرض فتخرج بمثل هذا القرار كأنما ازمات السودان كلها تتمثل في فولكر #البرهان_الفاشل pic.twitter.com/nrBuiuxtpj — 🇸🇩Mohamed Alfaki (@MohmdAlfaki) June 9, 2023

وتداول ناشطون سودانيون تدوينة مواطن يناشد المساعدة في دفن خالته التي توفيت في المعبر وليس برفقتها غير ابنتها، ما يوضح الوضع الإنساني الحرج.

الموجود في معبر ارقين همتكم يا شباب👇 pic.twitter.com/DourDoPUK1 — Sona Salahaldeen (@SonaSalahaldeen) June 8, 2023

وتساءل مواطنون عن كيفية العودة إلى داخل السودان بعد أن علقوا أسبوعًا كاملًا على المعبر.

كيف الواحد ممكن يرجع من معبر أرقين لمدني؟

شنو الباصات المتوفرة وكم سعر المقعد؟ عندي أهلي اتشروا هناك في أرقين من يوم الإتنين بعد اترفض دخول الأطفال المضافين — 𝐴 𝑆 𝐾 🇸🇩⁩ اسأل السـودانيـين⁦ (@Sudanese_Spt) June 8, 2023

وتأسف الناشط فاير صلاح قائلًا “الوطن وصل حد الوجع، أوضاع شعبنا المتواجد في معبر أرقين مأساوية”، ودعا لدعمهم “ياريت الناس تنظم مبادرة واعادتهم لمناطق آمنة داخل السودان”.

#ياخ الوطن وصل حد الوجع

أوضاع شعبنا المتواجد في معبر أرقين مأساويه

ياريت الناس تنظم مبادره لدعمهم واعادتهم لمناطق امنه داخل السودان — faiz salah (@fayz_slah) June 8, 2023

النسوان الكبار ي جماعه مناظرهم كعبه كعبه حاله لا توصف #معبر_ارقين — Waddah (@WADDAH_911) June 8, 2023

وقالت مواطنة سودانية إنها علقت في المعبر والتقت سودانيين هناك منذ أسابيع، مؤكدة أن الوضع صعب جدا قائلة “وضع ما تتمنوه لعدو”.