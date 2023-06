المياه تغمر مساحات شاسعة في خيرسون.. ونيويورك تايمز: أقمار استطلاع رصدت انفجارا بسد كاخوفكا قبل انهياره (فيديو)

نقلت صحيفة صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الجمعة، عن مسؤول أمريكي قوله إن أقمار استطلاع أمريكية رصدت انفجارا في سد “كاخوفكا” جنوبي أوكرانيا قبل انهياره مباشرة وإطلاق كميات ضخمة من المياه إلى المناطق المحيطة، الثلاثاء الماضي.

وأوضح المسؤول للصحيفة أن الأقمار الصناعية المزودة بأجهزة استشعار للأشعة تحت الحمراء رصدت بصمة حرارية تتوافق مع انفجار كبير.

وذكر المسؤول أن محللي المخابرات الأمريكية يشتبهون في أن روسيا هي المسؤولة عن تدمير السد، إلا أن أجهزة المخابرات ليس لديها دليل قوي بشأن من يقف وراءه.

U.S. spy satellites detected an explosion at the Kakhovka dam in Ukraine just before it collapsed, but American analysts still do not know who caused the dam’s destruction or how exactly it happened, a senior Biden administration official said.https://t.co/x8NlS8uic9

— The New York Times (@nytimes) June 9, 2023