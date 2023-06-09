بعد إصابة جندي إسرائيلي.. شهيد برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري في رام الله (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز عسكري في رنتيس غربي رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها استشهاد الشاب مهدي سمير محمد بيادسة (29 عامًا) قرب حاجز رنتيس العسكري.

وفجر اليوم، قال جيش الاحتلال إن أحد جنوده أصيب عند حاجز غربي رام الله في حادث يتم التحقيق فيه “بدوافع جنائية” حسب البيان الإسرائيلي، وقد تضاربت الأنباء حول طبيعة العملية (أهي طعن أم دعس؟).

اعتقالات في الضفة

كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابين جريحين من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، فجر اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام مروان التميمي، ومحمد فضل التميمي، وذلك عقب دهم منزلي ذويهما في القرية وتفتيشهما.

وكان الشاب وسام قد أصيب برصاص الاحتلال في رأسه منذ أيام خلال مواجهات اندلعت في القرية، كما أصيب محمد من قبلُ بالرصاص الإسفنجي في رأسه.

وفي جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين خلال رعيهم لأغنام في أرضهم بمنطقة الزويدين بمسافر يطا. كما اعتقلت فجرًا، مواطنًا من بلدة بيتا جنوب نابلس.