اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في السودان.. ونائب قائد الجيش: البلاد تواجه غزوا أجنبيا (فيديو)

توصل طرفا النزاع في السودان إلى وقف جديد لإطلاق النار مدة 24 ساعة بدءًا من صباح غد السبت، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان مشترك مع الولايات المتحدة، اليوم الجمعة.

يأتي ذلك في حين قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ونائب القائد العام للقوات المسلحة (شمس الدين كباشي) إن البلاد تواجه “غزوًا أجنبيًّا ومرتزقة أتى بهم المتمردون (في إشارة إلى قوات الدعم السريع) من خارج البلاد”.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بسماع دوي انفجارين عنيفين جراء قصف مدفعي متبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع بأحياء شرق العاصمة الخرطوم.

هدنة جديدة

وقال البيان المشترك الذي أعلنته الرياض وواشنطن اللتان ترعيان محادثات مباشرة بينهما في جدة منذ الشهر الماضي، إن الهدنة ستبدأ بدءًا من الساعة السادسة من صباح يوم السبت 10 يونيو/ حزيران بتوقيت الخرطوم (04:00 بتوقيت غرينتش).

#بيان | تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة ٢٤ ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم ١٠ يونيو ٢٠٢٣م بتوقيت الخرطوم pic.twitter.com/nsTmsyfL3R — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 9, 2023

وذكر البيان، أن الطرفين اتفقا خلال وقف إطلاق النار، على الامتناع عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات والطائرات المسيّرة والقصف الجوي والغارات المدفعية وتعزيز المواقع وإعادة إمداد القوات.

وقال إنهما “سيمتنعان عن السعي إلى تحقيق ميزة عسكرية خلال وقف إطلاق النار، واتفقا أيضًا على السماح بحركة المساعدة الإنسانية وإيصالها دون عوائق في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف البيان “يشارك الميسرون الشعب السوداني إحباطه بشأن التنفيذ غير المتساوي لوقف إطلاق النار السابق، واقترح الميسرون هذه المبادرة الأخيرة سعيًا لكسر دائرة العنف، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والمساهمة في تدابير بناء الثقة مما يسمح باستئناف مفاوضات جدة”.

وختم البيان السعودي الأمريكي المشترك قائلا “إذا أخفق الطرفان في احترام وقف إطلاق النار على مدار 24 ساعة، فسيضطر الميسرون إلى النظر في تأجيل محادثات جدة”.

ومنذ تفجر القتال في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، تم التوافق على عدد من الهدن، لكن الجانبين أخفقا في الحفاظ عليها فشهدت العديد من الخروقات، وتفجر خلالها قتال عنيف بين الطرفين المتحاربين.





البلاد تواجه “غزوًا أجنبيا”

من جانبه قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ونائب القائد العام للقوات المسلحة شمس الدين كباشي، إن البلاد “تواجه غزوًا أجنبيًّا ومرتزقة أتى بهم المتمردون من خارج البلاد”.

ونشرت القيادة العامة للجيش السوداني مقطع فيديو لنائب القائد العام، وقالت إنه تفقد اليوم القوات ببعض المواقع.

وقالت إنه “حيّا الشعب السوداني الذي التف حول قواته المسلحة وهي تخوض ملحمة الكرامة الوطنية التي أشعلها يوم 15 أبريل” من وصفهم بأنهم خونة “ومن يقف وراءهم، وما مليشيا الدعم السريع إلا أداة من أدواتهم، وأكد سيادته أن البلاد تواجه غزوًا أجنبيا ومرتزقة أتى بهم المتمردون من خارج البلاد”.

نائب القائد العام للقوات المسلحة السودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي في الميدان .#السودان #الجيش_السوداني pic.twitter.com/lO6TP0LsOo — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) June 9, 2023

وأوضحت أنه طمأن الشعب السوداني بأن قواته المسلحة ستظل متماسكة وموحدة خلف قائدها العام الذي يدير المعارك مع بقية أعضاء هيئة القيادة، مشيرًا إلى عدم الالتفات إلى الأكاذيب والشائعات التي ظل يبثها المتمردون في الإعلام”.

وقال الكباشي إن ذلك ما هو “إلا دليل على انهزامهم بعد أن تفرغوا للسرقة والنهب وخربوا المرافق الحيوية ثم لاذوا بمنازل المواطنين الذين نهبوهم وشرّدوهم منها واحتلوا المستشفيات”.

ونبّه الكباشي في خطابه “المواطنين إلى أن المتمردين أصبحوا الآن يتجولون بالزي المدني وعلى متن الدراجات والعربات الخاصة المنهوبة” بحسب ما قال.