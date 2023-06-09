إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل (فيديو)

أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضح الناشط الإعلامي محمد عوض، أن شابين أصيبا بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات عنيفة شهدتها منطقة عصيدة في بيت أمر، عقب قيام جنود الاحتلال بإغلاق مدخل البلدة، ومنع مرور جنازة مواطن عبرها.

وقال لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة وأطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الصوت وعشرات قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة أربعيني برصاصة معدنية في القدم، وشاب آخر أسفل الظهر.

كما أصيب العشرات بحالات اختناق بسبب كثافة الغاز السام، الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه منازل المواطنين.

مصادر محلية: "مواجهات مستمرة بين شبان وقوات الاحتلال بمنطقة عصيدة في بيت أمر شمال الخليل". pic.twitter.com/Atq8itVncg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 9, 2023

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيانين منفصلين إن طواقمها “تعاملت ميدانيًا مع 3 إصابات بالرصاص المطاطي وعدد من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع”، في مواجهات شهدتها بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية (شمال).

وفي مدينة نابلس، ذكرت الجمعية أن طواقمها “تعاملت مع 13 حالة اختناق بالغاز عولجت ميدانيًا”، خلال مواجهات شهدتها بلدة بيت دجن شرقي المدينة.

وتشهد بلدتا كفر قدوم وبيت دجن فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للجدار العازل والاستيطان، غالبًا ما تنتهي بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

ووفق بيانات للأمم المتحدة، استشهد 112 فلسطينيًا وأصيب 4 آلاف و296 آخرون في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية، منذ مطلع 2023 وحتى نهاية مايو/أيار الماضي.