وزير خارجية السعودية: على الدول الغنية استعادة مواطنيها المنتمين لتنظيم الدولة (فيديو)

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إنه من غير المقبول على الإطلاق أن عددا كبيرا من الدول الغنية لا تريد استعادة مواطنيها من دول عانت من تنظيم الدولة.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الخميس، خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الذي تستضيفه الرياض.

وقال الوزير إن من “المؤسف وغير المقبول على الإطلاق” أن تتنصل الدول الغنية من مسؤوليتها المتعلقة باستعادة مواطنيها الذين تم احتجازهم خلال المعركة ضد تنظيم الدولة.

وأضاف “لذلك أقول لتلك الدول عليكم التحرك وتحمل مسؤولياتكم، لكونكم جزءًا من تحالف يعني العمل معًا”.

وأكد ضرورة العمل على منع تنظيم الدولة من استغلال أي فرصة للعودة من جديد، وأن “السعودية تؤمن بضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف”.

وأضاف أن الاستقرار يتطلب جهودا دولية لمحاربة “التطرف والإرهاب”، مشيرا إلى أن “المملكة ستبذل جهدا لملاحقة تنظيم الدولة في كل مكان وسنجفف منابع تمويل الفكر المتطرف”.





من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال الاجتماع أن بلاده ستقدم تمويلا لمعالجة نقاط الضعف التي استغلها تنظيم الدولة، مشيرا إلى أن “التحالف ضد تنظيم الدولة يجمع دولا من جميع أنحاء العالم وحقق نجاحات”.

وحذر بلينكن من أن “الإبقاء على مسلحي تنظيم الدولة الأجانب في المخيمات يهدد بعودة التنظيم”.

ودعا الدول المعنية إلى استعادة مواطنيها من مسلحي التنظيم الأجانب، معتبرا أن تلك الخطوة مهمة جدا من أجل تفكيك مخيم الهول في سوريا.

وأشار إلى أن أفريقيا سجلت نصف ضحايا “الهجمات الإرهابية” مؤخرا، كاشفا عن مراقبة الأخطار الناشئة عن محاولات التنظيم العودة في أفغانستان، على حد قوله.





ويسلط الاجتماع الضوء على الدور الذي يؤديه التحالف في مواجهة تهديد تنظيم الدولة، كما يبحث مسار التعاون بين دول التحالف والتنسيق الدولي في مكافحة التنظيم وبخاصة في القارة الأفريقية، وتطور التهديد في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، ومنع تمدده وانتشاره حول العالم، ومواصلة التنسيق المستمر للقضاء عليه تماما.