مصرع 5 وغرق 14 ألف منزل وإجلاء 4300 شخص بعد انهيار سد كاخوفكا الأوكراني (فيديو)

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن أجهزة أمنية اليوم الخميس أن نحو 14 ألف منزل غرقت بعد انهيار سد كاخوفكا في أوكرانيا، مضيفة أنه جرى إجلاء نحو 4300 شخص.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس البلدية الذي عينته روسيا في منطقة نوفا كاخوفكا قوله اليوم الخميس إن 5 أشخاص قتلوا بعد انهيار السد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إنه زار منطقة خيرسون في جنوب البلاد والتي تغمرها المياه وناقش الوضع هناك بعد انهيار سد كاخوفكا.

وقال في منشور على تيليغرام “ناقشنا العديد من القضايا المهمة. حالة العمليات في المنطقة نتيجة للكارثة وإجلاء السكان من مناطق الفيضانات المحتملة وإنهاء حالة الطوارئ التي تسبب فيها انفجار السد وتنظيم عمليات الدعم للمناطق المنكوبة”.

وأضاف أنهم ناقشوا أيضا “آفاق إصلاح النظام البيئي في المنطقة وموقف العمليات العسكرية في منطقة الكارثة”.

وكان زيلينسكي قد قال في كلمة مصورة بوقت متأخر، أمس الأربعاء، إنه من المستحيل التكهن بعدد الذين سيموتون بسبب الفيضانات في المناطق التي تحتلها روسيا.

من جانبه قال أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون إن المياه تغمر نحو 600 كيلومتر مربع من المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا الكهرومائي.

وقال بروكودين إن 68% من الأراضي المغمورة بالمياه تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو التي تحتلها روسيا. وأضاف أن “متوسط منسوب المياه” في منطقة خيرسون صباح اليوم الخميس بلغ 5.61 مترات.

وقال في بيان مصور بشأن الفيضانات الناتجة عن انهيار السد الذي يبعد منبعه نحو 60 كيلومترا عن خيرسون “نعمل بالفعل. سوف نساعد كل شخص وقع في مأزق”.

وقال بروكودين “رغم الخطر الكبير والقصف الروسي المستمر، يتواصل الإجلاء من مناطق الفيضانات”.

وأردف أن 2000 تقريبا غادروا المناطق المغمورة بالمياه حتى صباح اليوم الخميس.

وانهار يوم الثلاثاء سد كاخوفكا الواقع على نهر دنيبرو عند خط المواجهة بين الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية والأوكرانية.

وتتبادل موسكو، التي شنت حربا على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وكييف الاتهامات بتدمير السد الذي تحتله روسيا.