قطر تدين تخريب سفارتي السعودية والبحرين في السودان

أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا أدانت فيه تخريب مقري سفارتي المملكة العربية السعودية ودولة البحرين في العاصمة السودانية الخرطوم.

وجاء في البيان “تدين دولة قطر بشدة تخريب مقر سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية السودان، والملحقيات التابعة لها، وسكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة، ومقر سفارة مملكة البحرين ومنزل سفيرها في الخرطوم”.

وشدد البيان على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأكدت الخارجية القطرية موقف دولة قطر الداعي إلى وقف القتال في السودان فورًا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام إلى صوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.

وأعرب البيان عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

بيان| قطر تدين بشدة تخريب مقري سفارتي السعودية والبحرين في السودان#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/JhuP3Xnfeu — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 8, 2023

وكان بيان للخارجية السعودية قد أدان “ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث” في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها، وتخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.

وشددت الخارجية السعودية في بيان، عبر حسابها على موقع “تويتر”، رفضها كافة أشكال العنف وتخريب البعثات والممثليات الدبلوماسية، مشددة على أهمية التصدي لتلك الجماعات المسلحة التي “تحاول النيل من عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه”.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة pic.twitter.com/FrbWgR8jYt — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 7, 2023

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان حميدتي، خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء.