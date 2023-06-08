دُفن تحت الرمال.. لبناني يتصدى بجسده لجرافة الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

دفنت آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مواطنًا لبنانيًا تحت الرمال أثناء محاولته منعها من تجريف أرضه في بلدة حدودية جنوبي لبنان.

وأظهر فيديو متداول المواطن اللبناني وهو يتصدى بجسده للجرافة حتى دُفن تحت الرمال، لكن عناصر من قوات “يونيفيل” التابعة للأمم المتحدة الموجودة في المكان تمكنت من إنقاذه في اللحظة الأخيرة.

مواجهة بين جرافة عسكرية إسرائيلية ورجل لبناني على الحدود مع فلسطين. pic.twitter.com/UN6zNS2j9c — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 7, 2023

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن “لبنانيًا يعمل راعيًا في المنطقة حاول انتهاك السيادة الإسرائيلية”، وفق تعبيرها.

بدورها، قالت قناة “المنار” اللبنانية التابعة لـ”حزب الله”، إن “جرافات العدو كانت تقوم بأعمال تجريف لأراض زراعية محتلة يملكها لبنانيون في مرتفعات كفر شوبا‫‫”.

وأضافت أن “راعيًا لبنانيًا يدعى إسماعيل ناصر، تصدى لإحدى الجرافات بجسده في مرتفعات البلدة خلال عملية تجريف كان يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأرض المحتلة بحجة العمل خلف خط الانسحاب”.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي سواء عن الجانب اللبناني أو الإسرائيلي بشأن الحادثة.

وتشهد المنطقة الحدودية جنوب لبنان تصاعدًا للتوتر في الآونة الأخيرة عقب اتهامات متبادلة بين جماعة “حزب الله” وإسرائيل بتسخين الأجواء.

وانسحبت قوات الاحتلال من جنوب لبنان عام 2000، ووضعت الأمم المتحدة “الخط الأزرق” على الحدود لتأكيد الانسحاب، وتتحفّظ بيروت على بعض المناطق التي يمر بها في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية.