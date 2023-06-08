خبير عسكري سوداني: عدم تصنيف الدعم السريع دوليًّا على أنها ميليشيا “مؤامرة” (فيديو)

رأي الخبير العسكري والأمني الرشيد محمد إبراهيم، أن عدم تصنيف قوات الدعم السريع في السودان على أنها “ميليشيا متمردة” من قِبل الدول الإقليمية وغيرها يوضح حجم “الأزمة والمؤامرة”، على حد وصفه.

وأوضح خلال لقائه في (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أمس الأربعاء، أن “كل القوانين السياسية وحتى العسكرية تشير إلى أنه عندما يكون هناك فصيل من أي قوة أو جيش مسلح ويقوم بالتمرد، يصنف مباشرة على أنه قوة متمردة”، على حد قوله.

وأضاف “بناء عليه، فإن قوات الدعم السريع هي قوة متمردة بكل القوانين والمصطلحات السياسية والعسكرية، لأن كل التشريعات تقول إنها جزء من القوات المسلحة، فماذا يعني أن يتمرد جزء على كل؟ لذلك فالمعادلة واضحة”.

وعن عدم تصنيف الدول لها “ميليشيا متمردة”، قال إبراهيم إن “الدول تبحث عن مصالحها، المصلحة تقتضي المراقبة إلى أين ستجري مجريات الحرب، هل ستمضي لصالح الجيش السوداني أم ستمضي لصالح المتمردين”.

وتابع “واضح جدًّا أن هناك تبدلات وتفاهمًا ربما لم يعلن عنه لدى كثير من الدول لأحد أطراف الحرب، وهنا أشير إلى الموقف المصري الذي يتحدث صراحة عن الجيش السوداني وأن هناك اقتناعا بأن تماسك الدولة مرتبط مباشرة بتماسك المؤسسة العسكرية”.

وعن أسباب تأخر حسم الجيش السوداني للاقتتال في السودان، قال الخبير العسكري “إذا كنا نقصد بالحسم إحباط مخطط الاستيلاء على السلطة فهذا تم حسمه، لأن لكل حرب هدفا، والمتمردون كانوا يريدون تغييرا ديمقراطيا بقوة البندقية في سابقة لم تشهدها الكثير من دول العالم”.

لذلك فإن إحباط هذا “المخطط وهذا الهدف الرئيسي في الاستيلاء على السلطة يمثل مرحلة متقدمة جدا من مراحل هذه الحرب”، وفق تعبيره.