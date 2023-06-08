خبير أمريكي: متشائم بشأن مستقبل الحرب في السودان والبلد تتجه لتكرار النموذج الليبي (فيديو)

قال كبير الباحثين في معهد هدسون وخبير الشأن الأفريقي جوشوا ميسرفي “إنه متشائم بشأن مستقبل الوضع في السودان”، معربًا عن اعتقاده بأن الأزمة ستطول جراء إصرار كل من الفريق أول عبد الفتاح الرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو على حسم المعركة عسكريًا.

وأضاف ميسرفي خلال لقاء مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أنه بالرغم من أن المعركة دخلت يومها الرابع والخمسين فإن أيًا من الطرفين لم يحقق نتائج عسكرية كبرى.

وأوضح الخبير الأمريكي أن هناك إصرارًا من الجانبين على المضي قدمًا في الحرب، ولن يتوقفا إلى حين تدمير البلد بالكامل، حسب قوله، لأنهما “يعدّان هذه الحرب صراعًا وجوديًا”.

وقال إن السودان في ظل الحرب المستعرة “قد تشهد وضعًا شبيهًا بما وقع في ليبيا”.

وللأسبوع الثامن على التوالي، يتواصل الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتصاعدت ألسنة اللهب من مستودعات الغاز جنوبي العاصمة الخرطوم جراء الاقتتال، كما اندلعت اشتباكات في منطقة “جبرة” ومحيط مقر سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.

وكشف الخبير الأمريكي جوشوا ميسرفي أن معضلة السودان لن تقف عن هذا الحد، وأن هناك أطرافًا أخرى ستبدأ في مواجهات مسلحة في جنوب كردفان في حين أن هناك جماعات مسلحة ستعمل على فرض سيطرتها على مناطق أخرى من البلاد.

وقال إن “السودان سيشهد انقسامًا حادًا” تغديه النزعات العرقية والسياسية والجغرافية، مضيفًا أن هذا الوضع الكارثي من شأنه أن يؤثر في دول المنطقة بكاملها.