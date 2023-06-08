تصاعد مستوى العنف.. مقتل 5 من عرب الداخل الفلسطيني بإطلاق نار في مغسلة سيارات (فيديو)

قُتل 5 من الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948 بالرصاص في مغسلة سيارات، الخميس، في خضم أسوأ موجة إجرام تطال هذه الأقلية منذ سنوات.

ورفع إطلاق النار عدد القتلى من عرب 48 (الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية) هذا العام إلى 96.

وتعقيبًا على الجريمة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شاباك” سيساعد الشرطة في معالجة النشاط الإجرامي المتفشي في المجتمع العربي.

وأعلنت الشرطة أن إطلاق النار وقع في بلدة يافة الناصرة التي تقع غرب مدينة الناصرة، وقالت في بيان إنها تبحث في المنطقة عن مشتبه بهم.

متابعة| مصادر صحفية: 5 قتلى في جريمة إطلاق نار في يافة الناصرة. pic.twitter.com/7iXlJOS1xi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 8, 2023

وفي تصريح من موقع الجريمة، قال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي لقناة “كان” العامة إن “شخصًا أو أكثر” فتح النار على مجموعة من الرجال عند مغسل سيارات.

ويقول خبراء إن عصابات عربية جمعت كميات كبيرة من الأسلحة غير القانونية على مدى العقدين الماضيين، وهي متورطة في تجارة المخدرات والأسلحة والبشر والابتزاز وغسل الأموال.

ويشكل عرب 48، وهم أحفاد الفلسطينيين الذي بقوا في أراضيهم بعد قيام الدولة العبرية عام 1948، حوالي 20% من سكان البلد.

ويشتكي العرب منذ مدة طويلة من التمييز وتقاعس الشرطة عن معالجة العنف والجريمة في مجتمعهم.

وحمّل رئيس مجلس يافة الناصرة، ماهر خليلية الشرطة الإسرائيلية المسؤولية عن “المجزرة”.

وقال في حديث لموقع محلي إن “آفة العنف في مجتمعنا العربي مستمرة وتتوسع. المجتمع العربي ينزف”.

وفي 30 مايو/أيار، احتج مسؤولون منتخبون وممثلون للأقلية العربية في القدس، ودعوا الحكومة إلى تعزيز الأمن.

فيديو متداول لإحراق المركبة التي استقلّها منفذو جريمة القتل في يافة الناصرة بالداخل المحتل pic.twitter.com/4Em4ZgcXw1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 8, 2023

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن نتنياهو عن قرار تشكيل لجنة توجيهية بعد اجتماع مع نواب عرب في الكنيست لمناقشة “حلول للتصدي إلى موجة جرائم القتل في المجتمع العربي”.

وأكد رئيس الوزراء، الخميس، أنه “مصمم على وقف سلسلة جرائم القتل”، وسيحرص على ذلك ليس فقط من خلال تعزيز الشرطة المحلية، بل كذلك “بمساعدة من الشاباك” الذي لا يحقق عادة في النشاط الإجرامي.

وفي وقت سابق، الخميس، أصيب رجل يبلغ 30 عامًا وفتاة في الثالثة بإطلاق نار منفصل في بلدة كفر كنا العربية شمال مدينة الناصرة.

وقال روني هلّون، الصحافي في راديو “ناس” الذي يتخذ مقرًا في الناصرة، إن إطلاق النار في يافة الناصرة جرى بينما كانت مروحية تابعة للشرطة تحلق فوق البلدة بحثًا عن من يقفون وراء هجوم كفر كنا.

وأورد هلّون لوكالة الأنباء الفرنسية من مكان الحادث إن رجلين ملثمين وصلا على دراجتين ناريتين، واستخدما بنادق رشاشة لقتل الرجال الخمسة في مغسل السيارات.