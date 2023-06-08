باحث مصري يكشف أسباب عدم تنظيم جنازة عسكرية للجندي محمد صلاح (فيديو)

شكك العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية في الرواية الإسرائيلية بشأن مقتل 3 جنود إسرائيليين على يد المجنّد المصري محمد صلاح. مؤكدًا أن الواقعة تكشف عن إخفاق أمني كبير في الجانب الإسرائيلي.

وأشار عكاشة خلال مشاركته، الأربعاء، في برنامج “المسائية” الذي يذاع على شاشة الجزيرة مباشر إلى أن صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أكدت حدوث عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية في الليلة التي شهدت واقعة مقتل الجنود.

وأوضح عكاشة أن المجنّد المصري محمد صلاح لم يكن له هدف سوى مطاردة مهربي المخدرات، وهو ما أدى إلى هذا الاشتباك بعد أن شكلوا تهديدًا عليه.

وبشأن عدم تنظيم جنازة عسكرية للمجنّد محمد صلاح من قبل السلطات المصرية بوصفه شهيدًا أدى واجبه الوطني، قال عكاشة إن الدولة المصرية تتعامل مع الواقعة بشكل رصين وصورة رشيدة، لافتًا إلى أن مصر ليست في حالة حرب مع إسرائيل.

وتابع: “بيان المتحدث العسكري المصري أثنى على بطولة المجنّد محمد صلاح وقيامه بواجبه الوطني”.

وأوضح أن المجنّد المصري نال استحسانًا وإشادة من قياداته العسكرية كافة، كما أنه نال استحسانًا وثناء من أطياف الشعب المصري كافة.

وأكد عكاشة أنه ليس شرطًا تنظيم جنازة عسكرية لكل شهيد مصري يسقط في ساحة المعارك سواء في مواجهة الإرهاب أو مكافحة الجريمة المنظمة، لافتًا إلى أن هذا الأمر يخضع لتقدير القيادات العسكرية.

والأحد الماضي، أفاد تحقيق للجيش الإسرائيلي بأن الشرطي المصري الذي قتل 3 من جنوده وأصاب ضابطًا، السبت، قد دخل من “معبر خاص”، وكان يحمل بندقية كلاشينكوف قديمة وسكاكين ومصحفًا.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة “12” وصحيفة “يديعوت أحرونوت”، نتائج التحقيق التي خُلصت إلى أن “الجندي المصري لم يتسلل عبر فجوة في السياج الحدودي ولم يتسلقه، بل دخل من معبر طوارئ مخصص لمرور القوات إلى الجانب المصري من الحدود عند الحاجة”.