شاهد: مرزوق الغانم يحتفل بين أنصاره بفوزه في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

احتفل مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق بين عدد من أنصاره، بفوزه في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس واستمرت نتائج فرزها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ووجّه الغانم رسالة شكر إلى ناخبيه، وقال في تصريحات إعلامية عقب فوزه “الشعب الكويتي بصفة عامة وناخبيَّ بصفة خاصة، المركز والنتيجة دين في رقبتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن أتمكن من رد جزء من هذا الدين”.

وأضاف “من الواجب علينا في المجلس القادم أن تكون الأولوية هي الإصلاح والتنمية والاستقرار والتعاون، وأشكر من أدلي بصوته لي، وطلعوني الأول في أغلب المناطق وبأرقام قياسية”.

فيديو/ مرزوق الغانم محتفلاً بين أنصاره: طلعتوني الأول في أغلب المناطق وبأرقام قياسية لكم علي رد الدين بالإنجاز والتنمية والتعاون. @Almajlliss pic.twitter.com/lM1lhcNWyD — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) June 6, 2023

كما وجّه التحية والشكر لكل جماهيره التي حضرت للاحتفال معه، وقال لهم “لولاكم نحن لا نسوى شيئًا، لولاكم لما تحقق ذلك”.

واستمرت عملية الاقتراع أمس الثلاثاء لمدة 12 ساعة، بدأت في الثامنة صباحًا في 5 دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوًا لمجلس الأمة، من بين 207 مرشحين ومرشحات للمجلس.

وأسفرت النتائج، حسب جريدة القبس الكويتية، عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمس، مع اختراق وجوه شبابية شكّلت مفاجأة في بعض الدوائر، وحفاظ وجوه شبابية في المجلس المبطل على مقاعدها، بينما خسرت المرأة مقعدًا من أصل مقعدين في المجلس المبطل.

وأصدر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسومًا، في مارس/آذار الماضي، يقضي بحل مجلس الأمة وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وجاء في نص المرسوم، الذي نشرته الوكالة الرسمية الكويتية “كونا”، أن حل المجلس تم احتكامًا إلى الدستور، ونزولًا واحترامًا للإرادة الشعبية، وصونًا للمصالح العليا للبلاد، وحفاظًا على استقرارها، ويقضي المرسوم الأميري بالعودة إلى انتخابات نيابية جديدة في البلاد.