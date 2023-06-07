جنازة رمزية للجندي المصري محمد صلاح في رام الله.. وطفلة من غزة: هو تاج عيننا وراسنا (شاهد)

لا تزال عملية الجندي المصري محمد صلاح التي هزت الأوساط العربية والإسرائيلية، حديث المنصات وكان لها صدى مميز في فلسطين على وجه الخصوص.

ففي حين دُفن الجندي في مسقط رأسه بمحافظة القليوبية شمالي مصر -بحسب إعلام محلي- أصرت قوى فلسطينية في رام الله على جنازة تليق بمحمد صلاح الذي قتل 3 جنود إسرائيليين وأصاب رابعًا عند معبر العوجة الحدودي السبت الماضي.

عدد من أهالي مدينة رام الله في الضفة الغربية بفلـ ــسطين المحـ ـتلة يقيمون جنازة رمزية للمجند المصري الشهيد #محمد_صلاح عصر اليوم في دوار المنارة pic.twitter.com/fLjUSGwpPk — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 6, 2023

وتكفلت القوى الفلسطينية بإقامة جنازة رمزية شعبية شارك فيها الرجال والنساء والأطفال، رافعين العلم المصري وصور محمد صلاح الذي وصفوه بالشهيد البطل.

وردد المشاركون هتافات من بينها “من سيناء لجنين.. شعب واحد ما بيلين” و”يا صلاح علّي الصوت.. التطبيع هوّ الموت” و”ارفع إيدك وعلّي.. الموت ولا المذلّة”، و”سيري سيري للأمام” و”ما تقبل ظلم الجلاد” و”بالروح بالدم نفديك يا شهيد”.

لما يكون بطل مصري، قتل إسرائيليين

فتُمنع جنازته في مصر…وتقام في فلسطين

يبقى مين فينا المُحتل؟!!!#عزا_البطل_المصرى pic.twitter.com/sgfgAMA2a7 — شيرين عرفة (@shirinarafah) June 6, 2023

وقال أحد المشاركين في الجنازة الرمزية “دماء محمد صلاح في سيناء قالت للجميع إن طريق المواجهة والمقاومة مع الاحتلال هو الذي يتمسك به وتتمسك به كل الشعوب العربية”.

وأضاف “دلالة هذه العملية هي أن القضية الفلسطينية ما زالت القضية الأولى للشعوب العربية، وأن الشباب العربي الناشئ ممسك بالزناد للدفاع عن فلسطين أرضًا وعروبة وشعبًا”.

والاثنين، أقامت قوى فلسطينية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بيت عزاء تكريمًا لمحمد صلاح، في حين انتشر مقطع فيديو لطفلة صغيرة من غزة تُدعى ليان وهي تحمل صورة الجندي المصري وتتحدث عنه بحماسة.

تغطية صحفية: "بيت عزاء للجندي المصري محمد صلاح، وكلمة من القوى الوطنية والإسلامية في مخيم جنين".#فخر_العرب_الحقيقي pic.twitter.com/QEFpiJi7zz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 5, 2023

وقالت ليان حين سألها والدها إذا كانت تعرف ذلك الشخص في الصورة، لتجيب بفخر “هذا يا با الشهيد البطل محمد صلاح من مصر، هذا تاج عيننا وراسنا، أنا بحبه، طخ 3 يهود أنا بدي أكون زيه، كل غزة زعلانة عليه، أنا كتير بحبه هذا الشهيد”، ثم قرآ الفاتحة معًا على روحه.

وتصاعدت التفاعلات عبر وسوم (#محمد_صلاح) و(#فخر_العرب_الحقيقي) و(#عزا_البطل_المصري)، وانتقد ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجاهل الإعلام المصري قصة محمد صلاح ومحاولة التعتيم عليها، وكأن فلسطين استلمت الراية من مصر لتتحدث عنه بوصفه فخر العرب الحقيقي وتقيم عزاءً وجنازة له كأنها هي أهله، وفق وصف مدوّنين.

هو أصبح بطل شعبى حقيقى سواء تجاهله الإعلام أو لم يتجاهله… — 30 فبراير (@30febfa) June 6, 2023

وأشار متفاعلون إلى أن عملية محمد صلاح أكدت أن التطبيع مع إسرائيل مرفوض بشكل واضح على المستوى الشعبي، وذكّروا بمواقف أخرى للمصريين أثناء مباريات كروية حاشدة وهم يهتفون تضامنًا مع فلسطين، وكذلك انسحاب كثير من اللاعبين من البطولات التي تشارك فيها إسرائيل.

وتصدرت واقعة مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع برصاص الشرطي المصري محمد صلاح عند معبر العوجة الحدودي، منصات التواصل العربية، وسط احتفاء شعبي واسع رغم تضارب الروايات الرسمية بين الجانبين المصري والإسرائيلي بشأن الواقعة.

جنازه الشهيد باذن الله محمد صلاح في فلسطين وفي مصر منعت جنازته وعزاءه #عزا_البطل_المصري pic.twitter.com/zhRWLicZEc — Ibrahim (@EbrahimAbuBakr5) June 6, 2023

1985 – سليمان خاطر – رأس برقة

1990 – ايمن حسن – رأس النقب

2023 – محمد صلاح – معبر العوجة

ابطال مصر 🇪🇬 و شهدائها ♥♥#جندي_مصري #فخر_العرب_الحقيقي #الشهيد_محمد_صلاح pic.twitter.com/3iuSzdaWtQ — المﻻك الحزين (@Lido8080) June 6, 2023