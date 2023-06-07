بينهم تلاميذ.. اعتقالات وإصابات إثر مواجهات مع الاحتلال في الضفة واقتحام جديد للأقصى (فيديو)

أصيب 7 فلسطينيين واعتُقل آخرون بينهم طلبة مدارس، خلال عمليات نفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، بينما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال عددًا من البلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة، تركزت في محافظة أريحا (شرق) حيث أصيب 6 مواطنين بمخيم عقبة جبر، ومحافظة جنين (شمال) إذ أصيب شاب في بلدة كفر دان واعتُقل 4 آخرون إضافة إلى شاب خامس من برقين.

وأصيب 6 مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وتركزت الإصابات في الأطراف السفلية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في الهلال الأحمر.

مواجهات ساخنة واقتحام مسجد

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت عمليات دهم وتفتيش واعتقال في المخيم، حيث اندلعت على إثر ذلك مواجهات وُصفت بـ”الساخنة” بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين ومنازلهم.

وفي بلدة كفر دان بمحافظة جنين، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي واعتُقل 4 آخرون بينهم شقيقان، خلال عملية نفذها جيش الاحتلال الذي فجّر مركبة والدهما وعاث خرابًا بمحتويات منازلهم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير شرف، ودهمت مسجد أبو بكر الصديق واستدعت إمام المسجد، وفتشت عددًا من المخازن القريبة منه، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المكان، كما شددت من إجراءاتها على مدخل ودوار البلدة المؤدي إلى محافظتي جنين وطولكرم.

اعتقالات بينهم طلاب

بدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إن الجيش الإسرائيلي نفذ 15 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بينها 6 في محافظة رام الله (وسط)، و4 في بلدة كفر دان بمحافظة جنين، وحالتا اعتقال في مدينة قلقيلية (شمال)، واعتقلت شابين من مدينة طولكرم، وطالبًا من سلوان بالقدس المحتلة.

جنود الاحتلال يعتقلون الفتى محمود شرف من البلدة القديمة في القدس المحتلة، بالتزامن مع تفتيش الطلاب والتضييق عليهم pic.twitter.com/8b1e7fuSWM — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 7, 2023

ومع انطلاق امتحانات الثانوية العامة في عموم فلسطين، اليوم، أفاد نادي الأسير باعتقال 28 طالبًا، حرمهم الاحتلال من الالتحاق بالامتحانات إلى جانب زملائهم.

الأعلى منذ 2003

وفي بيان منفصل، أشار نادي الأسير إلى 1083 معتقلًا إداريًّا في سجون الاحتلال بينهم على الأقل 14 طفلًا و3 أسيرات، وقال إن هذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ عام 2003.

وبذلك يصبح عدد الطلاب الفلسطينيين المحرومين من أداء امتحانات الثانوية العامة قسرًا 33 طالبًا، 4 منهم استشهدوا برصاص الاحتلال، و29 مغيبون في سجونه.

33 طالباً فلسطينياً محرومون من تقديم امتحانات الثانوية العامة قسراً.. 4 منهم ارتقوا برصاص الاحتلال، و 29 مغيبون في سجونه pic.twitter.com/6C9glTjReI — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 7, 2023

ولليوم الثالث على التوالي، تواصل قوات الاحتلال شن عمليات اعتقال واسعة استهدفت الفلسطينيين في الضفة والقدس، وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الاعتقالات شملت أطفالًا ونساءً وعددًا من الأسرى المحررين، وبلغت حصيلتها خلال الأيام الـ3 الماضية فقط أكثر من 50 حالة اعتقال.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة توتر متصاعدة جراء استمرار جيش الاحتلال في عمليات اقتحام مدن وبلدات بالضفة الغربية، يتخللها مواجهات مع الفلسطينيين.​​​​​​​

اقتحام جديد للأقصى

في السياق، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

طلاب المعاهد التوراتية يلتقطون صوراً لهم أمام قبة الصخرة خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك قبل قليل pic.twitter.com/Y59NYN8hnK — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 7, 2023

وظهر طلاب المعاهد التوراتية وهم يلتقطون صورًا لهم أمام قبة الصخرة خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.

ونشرت شرطة الاحتلال أفرادها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وتواصل التضييق على دخول المصلين.