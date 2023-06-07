أعضاء الحكومة التركية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية (فيديو)

أدى أعضاء الحكومة الجديدة ونائب الرئيس التركي جودت يلماز اليمين الدستورية أمام نواب البرلمان في أنقرة، اليوم الأربعاء.

وعقدت الحكومة التركية الجديدة أول اجتماعاتها، أمس الثلاثاء، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وتركز جدول أعمال الاجتماع على الخطوات الاقتصادية المزمع اتخاذها، ومناقشة خريطة الطريق المستقبلية بشأن “مكافحة الإرهاب”، إلى جانب أمن الحدود.

وأعلن الرئيس التركي، مساء السبت الماضي، تشكيلة حكومته الجديدة التي تتألف من 17 وزيرًا، وذلك بعد تنصيبه رئيسًا للبلاد لولاية جديدة تمتد 5 سنوات.

وشهدت الحكومة تغييرًا شبه كامل في طاقمها السابق، حيث قدّم أردوغان الوزراء الجدد في مؤتمر صحفي بعد أن أعلن تعيين جودت يلماز نائبًا للرئيس.

وتسلم رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان حقيبة وزارة الخارجية في حكومة أردوغان الجديدة، بدلًا من مولود تشاووش أوغلو.

كما عيّن أردوغان محمد شيمشك وزيرًا للخزانة والمالية، الذي حظي بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.

وأعلن أردوغان أيضًا تعيين والي إسطنبول السابق علي يرلي قايا وزيرًا للداخلية، بدلًا من سليمان صويلو، كما كلف قائد أركان الجيش التركي يشار غولر بمنصب وزير الدفاع، بدلًا من خلوصي أكار.

واحتفظ وزيرا الصحة فخر الدين قوجة والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي بمنصبيهما في التشكيلة الجديدة.