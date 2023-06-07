أردوغان يؤكد ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا الأوكراني

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيريه الأوكراني والروسي ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن تدمير سد كاخوفكا الضخم على خط المواجهة في جنوب أوكرانيا.

وأوردت الرئاسة التركية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “قال الرئيس أردوغان إنه يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من طرفي النزاع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا”.

وبحسب البيان، ستُكلَّف هذه اللجنة بمهمة إجراء “تحقيق معمَّق في تدمير سد كاخوفكا”. وفي بيان آخر، أعرب أردوغان في مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله أن “يزيل هذا التحقيق المفصَّل كل الشكوك”.

وشدد أردوغان على استعداد تركيا لبذل ما في وسعها بخصوص اللجنة الدولية المذكورة، مشيرًا إلى اعتماد طريقة مباحثات في هذا الخصوص، أشبه بتلك المعتمَدة في اتفاق شحن الحبوب.

وحذّر الرئيس التركي من تزايد الخسائر البشرية كلما طال أمد الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا، ودعا موسكو وكييف إلى العودة إلى المفاوضات، مؤكدًا اعتزام أنقرة مواصلة الجهود بحزم من أجل تأسيس السلام العادل بين الطرفين.

رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع نظيرة الاوكراني "فولوديمير زيلينسكي". وبحث الجانبان خلال الاتصال آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية. من جهته أفاد الرئيس أردوغان، أنه يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من الأطراف المتحاربة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي،… — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) June 7, 2023

وتمكنت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من كييف وموسكو منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهام بالمسؤولية عن تدمير السد الذي يمد شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وهو يقع في منطقة خيرسون على طريق تقدم القوات الأوكرانية لاستعادة الأراضي المستولَى عليها.

وانهار السد ومحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية التابعة له، وتسبب تدميره في تدفق السيول على نهر دنيبرو وحدوث فيضانات، مما دفع آلاف المدنيين إلى مغادرة المناطق التي غمرتها الفيضانات في ظل مخاوف من حدوث كارثة بيئية.

كما عرّض زاباروجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوربا للخطر، وهدد إمدادات مياه الشرب. ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة ما سمته “هجومًا إرهابيًّا روسيًّا” على سد كاخوفكا.