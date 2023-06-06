مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: هناك جينات لدى الشعوب العربية تكره إسرائيل وكلنا محمد صلاح (فيديو)

قال الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن “هناك جينات في الشعوب العربية تكره إسرائيل وترى أنها سرطان يهدد الأمة”.

وأضاف الأشعل في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أنه “لا عبرة مطلقًا بالتفاهمات الفوقية التي تتم بين الحكومات”، مؤكدًا أن الجميع “محمد صلاح”، في إشارة إلى الجندي المصري الذي قالت تل أبيب إنه قتل 3 من جنودها.

واستبعد الدبلوماسي المصري السابق أن يكون “هناك أمر متعمَّد أو مدبَّر من جانب محمد صلاح”.

وذكر أن السلطات المصرية لم تستخدم كلمة شهيد لوصف محمد صلاح أو تسمح بإقامة جنازة عسكرية له، لأن ذلك سيعني تأييدها لما قام به، وهو ما يتعارض مع اتفاق السلام بين القاهرة وتل أبيب.





وأعرب الأشعل عن اعتقاده أن الحادث لن يؤثر مطلقًا في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، لحرصهما على ضبط الأمور لاعتبارات تتعلق بتوازنات القوى.





ونفّذ صلاح هجومًا، السبت، على الحدود المصرية الإسرائيلية، أدى الى مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.

وذكر الجيش المصري في بيان أن “عنصر أمن” كان يطارد مهرّبي مخدرات اخترق الحدود بين البلدين، مما تسبب في “تبادل لإطلاق النار” قُتل على إثره.

وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1979، ولا تزال تل أبيب تحتل أراضي في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.

واقتصر التطبيع بين مصر وإسرائيل على المستوى السياسي، في حين ما زال الرفض الشعبي المصري للاحتلال حاضرًا وبقوة.