سيناتور أمريكي يطالب برفع السرية عن تقرير حول اغتيال شيرين أبو عاقلة

دعا السيناتور الأمريكي كريس فان هولن، أمس الاثنين، إلى رفع السرية عن تقرير حكومي بشأن اغتيال الصحفية الأمريكية الفلسطينية الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، التي قُتلت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقُتلت شيرين، وهي من أبرز الصحفيين الذين غطوا عدوان جيش الاحتلال على مدى 20 عاما، في مايو/ أيار 2022 أثناء اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين في الضفة الغربية. وأثار مقتلها غضبا في جميع أنحاء المنطقة.

وتدّعي سلطات الاحتلال أنه يحتمل أن يكون أحد الجنود الإسرائيليين قد أطلق الرصاص على شيرين “دون قصد أو أن تكون قد قُتلت بنيران الفلسطينيين”.

وكانت الزميلة شيرين ترتدي خوذة وسترة واقية تحمل شارة الصحافة بشكل واضح أثناء اغتيالها، وتعتقد أسرتها أنها قُتلت عمدًا، وقال شهود على الواقعة إنه لم يكن هناك أي مسلحين فلسطينيين يطلقون الرصاص في المنطقة التي كانت تقف بها.

وأجرى المنسق الأمني الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية تحقيقًا، لكن التقرير لا يزال يخضع للسرية. وقال فان هولن، وهو عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في بيان، إن التقرير يحتوي على معلومات مهمة عن مقتلها.

وأضاف أن ذلك يشمل “معلومات ونتائج مهمة بشأن سلوك وحدة قوات الدفاع الإسرائيلية (جيش الاحتلال الإسرائيلي) المشاركة في تلك العملية بالإضافة إلى وحدات أخرى تنفذ عمليات في الضفة الغربية”.

وقال فان هولن، إن نشر التقرير مهم لضمان محاسبة المسؤول عن إطلاق الرصاص على مواطنة أمريكية وقتلها، وذلك على الرغم من أن فريق المنسق الأمني الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية “لم يتمكن من إجراء تحقيق مستقل” نتيجة عدم قدرته على مقابلة الشهود الرئيسيين.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، رفعت قناة الجزيرة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة. وأيدت أسرتها هذه المساعي وطالبت إدارة الرئيس جو بايدن باتخاذ إجراء.

وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإعلان عن هوية الجندي الذي ربما يكون مسؤولا عن اغتيال مراسلة قناة الجزيرة.