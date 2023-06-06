الكويت.. الناخبون يختارون مجلس الأمة السابع عشر (فيديو)

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي الـ17، للمرة الثانية خلال 9 أشهر.

ويبلغ عدد الناخبين 793 ألفا و646، ويختارون 50 نائبا من 207 مرشحين بينهم 17 امرأة، خلال يوم يتم فيه تعطيل العمل بالدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي.

وتستمر عملية الاقتراع 12 ساعة متواصلة تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش)، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وعقب انتهاء التصويت تبدأ عملية الفرز، تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لـ4 سنوات مقبلة.

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 34 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم نحو 99 ألفا و779 ناخبا وناخبة، وفق المعلومات ذاتها.

ويتنافس في الدائرة الثانية 45 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 90 ألفا و394 ناخبا وناخبة.

وفي الدائرة الثالثة يتنافس 34 مرشحا ومرشحة على أصوات 137 ألفا و978 ناخبا وناخبة، في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 47 مرشحا ومرشحة على 208 آلاف و740 صوتا انتخابيا.

ويسعى المرشحون في الدائرة الخامسة والبالغ عددهم 47 إلى حصد أصوات ناخبيهم وعددهم 256 ألفا و755 ناخبا وناخبة.

ووفق المعلومات الرسمية، جهزت وزارة العدل 759 لجنة انتخابية موزعة على 118 مدرسة في جميع المحافظات.

وكان قد صدر مرسوم أميري في مايو/ أيار الماضي، بحل البرلمان المنتخب عام 2020، عقب خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأجريت انتخابات نيابية في سبتمبر/ أيلول 2022، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية في 19 مارس/ آذار الماضي ببطلانها، وإعادة مجلس 2020 المنحل بمرسوم أميري في 22 يونيو 2022، بسبب خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة.