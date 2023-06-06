الرئاسة المصرية: السيسي ونتنياهو أكدا أهمية التنسيق الكامل لكشف ملابسات الحادث الحدودي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية السبت الماضي.

وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، فإن الجانبين أكدا “استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة”.

وكان الجيش المصري قد ذكر في بيان السبت أن “أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات فجرًا، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من قوة التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”، دون مزيد من التفاصيل.

وشهدت الأيام الماضية تطورات سياسية واتصالات مكثفة بين الجانبين المصري والإسرائيلي، ووصفت السلطات الإسرائيلية الواقعة بأنها “عمل تخريبي من قِبل شرطي مصري”، وطالب نتنياهو الأحد بتحقيق مشترك مع مصر “شامل ومفصَّل” بشأن مقتل الجنود الثلاثة.

وأعلنت إسرائيل أنها “ستحقق بدقة” في حيثيات الحادثة “النادرة والخطيرة”، كما أكدت السلطات المصرية تعاونها في هذا الجانب. وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1979، ولا تزال تل أبيب تحتل أراضي في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.

وقد كشفت إسرائيل، أمس الاثنين، هوية منفّذ عملية معبر العوجة الحدودي، وهو مجنّد يدعى محمد صلاح (22 عامًا) من القاهرة، ونشرت صورًا له. وأضافت أن تل أبيب سلمت جثمانه إلى مصر.