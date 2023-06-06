الحكومة التركية الجديدة تعقد أول اجتماعاتها بعد زيارة ضريح أتاتورك (فيديو)

عقدت الحكومة التركية الجديدة أول اجتماعاتها، الثلاثاء، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ويتركز جدول أعمال الاجتماع على الخطوات الاقتصادية المزمع اتخاذها، ومناقشة خريطة الطريق المستقبلية بشأن “مكافحة الإرهاب”، إلى جانب أمن الحدود.

وتعهد الرئيس التركي بتقديم كافة الخدمات لجميع أنحاء تركيا ولكل المواطنين في البلاد، وذلك خلال تدوينه رسالة في الدفتر الخاص بضريح مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، أثناء زيارة قبيل اجتماع الحكومة.

وقال أردوغان في تدوينته: “أتاتورك العزيز، نقف أمامك اليوم مع أعضاء الحكومة الرئاسية الجدد في الولاية الثانية من نظام الحكومة الرئاسية. اليوم ومن خلال عقد الاجتماع الأول للحكومة، سنمضي قدما وبسرعة نحو تحقيق هدف بناء مئوية تركيا”.

وأضاف قائلا: “باعتباري رئيسا لتركيا سأعمل على تقديم الخدمات لكافة أنحاء تركيا وكافة سكانها البالغ عددهم 85 مليون شخص”.

وأردف: “بمشيئة الله تعالى سنجعل هذا العام الذي نعيش فيه حماسة وفخر بلوغنا الذكرى المئوية لجمهوريتنا، انطلاقة لحقبة النهضة في تركيا. ولترقد روحك بسلام”.

وأعلن الرئيس التركي، مساء السبت، تشكيلة حكومته الجديدة، وذلك بعد تنصيبه رئيسا للبلاد لولاية جديدة تمتد 5 سنوات.

وشهدت الحكومة تغييرا شبه كامل في طاقمها السابق، حيث قدّم أردوغان الوزراء الجدد في مؤتمر صحفي بعد أن أعلن تعيين جودت يلماز نائبا للرئيس.

وتسلم رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، حقيبة وزارة الخارجية في حكومة أردوغان الجديدة، بدلا من مولود تشاووش أوغلو.

وخلال مهمته في حلف شمال الأطلسي (الناتو) خارج تركيا، حصل فيدان على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارية من جامعة ماريلاند.

كما حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة بيلكنت في أنقرة قسم العلاقات الدولية.

وشغل فيدان مناصب مهمة في مجالات السياسة الخارجية والأمن على مختلف المستويات الحكومية.

ومن تلك المناصب، نائب وكيل الوزارة المسؤول عن السياسة الخارجية وقضايا الأمن في رئاسة الوزراء، وعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممثل خاص لرئيس الوزراء، ونائب لرئيس جهاز الاستخبارات، وممثل خاص لرئيس الجمهورية، ورئيس لجهاز المخابرات طوال 13 عاما منذ 2010.

كما عيّن أردوغان محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، الذي حظي بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.

وأعلن أردوغان أيضا تعيين والي إسطنبول السابق علي يرلي قايا وزيرا للداخلية، بدلا من سليمان صويلو.

كما كلف قائد أركان الجيش التركي يشار غولر بمنصب وزير الدفاع، بدلا من خلوصي أكار.

واحتفظ وزيرا الصحة فخر الدين قوجة والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي بمنصبيهما في التشكيلة الجديدة.