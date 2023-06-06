الاحتلال يطلق الرصاص على فلسطينيين بعد تشييع الطفل محمد التميمي في رام الله (فيديو)

اشتبكت قوات الاحتلال الإسرائيلية مع مواطنين فلسطينيين، الثلاثاء، عقب تشييع جثمان الطفل محمد التميمي بمدينة رام الله.

وتعالت صرخات نساء فلسطينيات في وجه جنود الاحتلال بعد جنازة الشهيد التميمي (عامان) الذي استشهد برصاص الاحتلال.

واستمرت الاشتباكات فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص على المواطنين الفلسطينيين. وأفادت مصادر فلسطينية بتسجيل “6 إصابات، إحداها بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ، و5 بالمطاط خلال الاشتباكات عند مدخل قرية النبي صالح”.

مصادر اعلامية: 6 إصابات، إحداها بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ، و 5 بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل قرية النبي صالح عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد التميمي#رام_الله #فلسطين — Palestine__59__𓂆 (@59_palestine) June 6, 2023

وأصيب شاب بالرصاص الحي في منطقة القدم، وآخر بالمعدني المغلف بالمطاط بالوجه، خلال المواجهات في قرية النبي صالح، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

ونقلت عن الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان بلال التميمي، أن الشابين المصابين نقلا إلى المستشفى، وهما في وضع مستقر.

وأشار إلى أن الاحتلال أطلق وابلاً من قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وشيع مئات الفلسطينيين في محافظة رام الله، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل محمد هيثم التميمي من قرية النبي صالح شمال رام الله، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وجابوا به شوارع مدينة رام الله، قبل أن ينطلق الموكب الجنائزي إلى مسقط رأسه في قرية النبي صالح، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة.

وحُمل الطفل الشهيد على الأكتاف نحو مسجد القرية، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية، وسط ترديد هتافات منددة بالاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.