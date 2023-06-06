إيران تعيد فتح سفارتها في الرياض (فيديو)

أعادت إيران فتح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، لتدشن مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين بعد نحو ثلاثة أشهر من اتفاق البلدين بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وأوفدت طهران نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي لحضور المراسم التي شارك فيها أيضًا القائم بالأعمال الإيراني حسن زارنيغار، كما حضرها من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف.

وقال بيكدلي إن الخطوة “حقبة جديدة” في العلاقات والتعاون بين البلدين.

وأضاف أن “الدبلوماسية هي أفضل وسيلة للتواصل والحوار بين الدول للوصول إلى استقرار وتفاهم مشترك”، مؤكدًا أن “السلام والتنمية ليسا خيارًا بل ضرورة مؤكدة”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، أن طهران ستعيد رسميًّا فتح سفارتها في الرياض، والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة، ومكتب ممثل إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

ولم تؤكد السعودية بعد موعد إعادة فتح سفارتها في طهران أو اختيارها لسفير.

واتفقت إيران والسعودية، في مارس/آذار الماضي، بوساطة صينية على استئناف العلاقات بينهما بعد قطعها عام 2016.