إصابة مستوطن إسرائيلي وتضرر مركبته في إطلاق نار جنوب نابلس (فيديو)

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزي “حوارة” و “زعترة” وأعاقت تحرك المواطنين، بزعم إصابة مستوطن بجروح جراء إطلاق نار على مركبته في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وهذه ثاني عملية ضد الاحتلال في المكان نفسه خلال 24 ساعة، بعد أن أسفرت الأولى الليلة الماضية عن إصابة جندي إسرائيلي دهسًا، والثانية أدت إلى إصابة مستوطن جرّاء إطلاق نار.

مصادر عبرية: مشاهد للأضرار بمركبة المستوطن التي تعرضت لإطلاق نار في حوارة جنوب نابلس. pic.twitter.com/tIHfLqLOMh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 6, 2023

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة في الأجواء قرب حوارة، وتواصل البحث عن مُنفذ عملية إطلاق النار.

عاجل| قوات الاحتلال تغلق معظم الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، وتطلق قنابل إضاءة في الأجواء قرب حوارة، وتواصل أعمال بحث عن منفذ عــمـــلــية إطلاق النار. pic.twitter.com/4VCt4LMF57 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 6, 2023

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية في بلدة حوارة جنوب نابلس على إغلاقها، ونشرت قواتها بشكل مكثف في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، بعد إصابة المستوطن بإطلاق نار قرب البلدة.

عاجل| قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس، بعد إصابة مستوطن بإطلاق نار قرب البلدة. pic.twitter.com/jvvDGsWF5n — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 6, 2023

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت شابًّا ونكلت بآخر جنوب نابلس، وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد سويلم قرب مفترق “بركة” القريب من حاجز “حوارة” العسكري، بينما نكلت بمواطن آخر على حاجز زعترة العسكري، لم تُعرف هويته بعد.

وأمس الاثنين، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في تويتر بـ”إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة قبل مدة وجيزة بالقرب من مفترق بيتوت (عند مدخل بلدة حوارة جنوب نابلس) عندما صدمته سيارة”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الجندي المصاب نُقل إلى مستشفى “بيلينسون” في مدينة “بتاح تكفا” (وسط).

جنود الاحتلال ينتشرون في حوارة جنوب نابلس ويعيقون عمل الصحفيين بعد عــمــلـــية دهس أدت لإصابة أحد الجنود. pic.twitter.com/FfAfwd8bCQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 5, 2023

وأضافت أن “السيارة التي صدمت الجندي فرّت من المكان”، مشيرة إلى أن “التحقيق جارٍ بشأن ما إذا كان الحادث عملية دهس متعمَّدة”.

وتشهد بلدة حوارة التي وقع الحادث قربها هجمات يشنها مستوطنون بشكل دوري، أسفرت عن استشهاد وإصابة فلسطينيين، وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات.