إصابة جندي إسرائيلي في حادث “دهس” قرب بلدة حوارة في الضفة الغربية (فيديو)

أصيب جندي إسرائيلي، مساء الاثنين، في حادث دهس لاذت عقبه السيارة بالفرار شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق بيان رسمي وإعلام عبري.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في تويتر “أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة قبل مدة وجيزة بالقرب من مفترق بيتوت (عند مدخل بلدة حوارة جنوب نابلس) عندما صدمته سيارة”.

جنود الاحتلال ينتشرون في حوارة جنوب نابلس ويعيقون عمل الصحفيين بعد عــمــلـــية دهس أدت لإصابة أحد الجنود. pic.twitter.com/FfAfwd8bCQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 5, 2023

وأوضح أن “ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق”.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إنه تم نقل الجندي المصاب إلى مستشفى “بيلينسون” في مدينة “بتاح تكفا” (وسط).

وأضافت أن “السيارة التي صدمت الجندي فرّت من المكان”، مشيرة إلى أن “التحقيق جارٍ بشأن ما إذا كان الحادث عملية دهس متعمَّدة”.

مصادر عبرية: "إصابة طفيفة لمستوطن اصطدمت به مركبة فلسطينية قرب حوارة وعلى ما يبدو عملية دهس". pic.twitter.com/8v341piY9z — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 5, 2023

وتشهد بلدة حوارة التي وقع الحادث قربها هجمات يشنها مستوطنون بشكل دوري، أسفرت عن استشهاد وإصابة فلسطينيين، وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات.