أوكرانيا تتهم روسيا بتفجير سدّ حيوي والمياه تهدّد عشرات الآلاف من السكان (فيديو)

اتهمت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، روسيا بتفجير سدّ نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية، مما يهدّد عشرات الآلاف من السكان.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها بموقع فيسبوك “يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق”.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن سّد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تدمّر وإن المياه غمرت المنطقة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن الليلة الماضية كانت هادئة ولم تكن هناك ضربات جوية على السدّ خلال الليل.

وقال أوليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيعقد اجتماعا طارئا يتعلق بانهيار سدّ نوفا كاخوفكا في جنوب البلاد.

بدء عمليات الإخلاء

واتّهمت الرئاسة الأوكرانية روسيا بتفجير سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون لإغراق المنطقة وإبطاء الهجوم الذي تستعد له أوكرانيا.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك في رسالة موجّهة إلى الصحفيين “هدف الإرهابيين واضح: وضع عقبات أمام الأعمال الهجومية للقوات الأوكرانية”. وفي المقابل تتّهم روسيا كييف باستهداف السدّ وتدميره جزئيًّا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا المعين من جانب موسكو قوله إن الجزء العلوي من السد تدمّر نتيجة قصف.

ونقلت تاس عن مسؤول مدعوم من موسكو بمنطقة زابوريجيا قوله إنه لا يوجد “خطر كبير” حتى الآن على محطة زابوريجيا النووية جراء انهيار السد.

وأعلن حاكم منطقة خيرسون في أوكرانيا بدء عمليات إخلاء المناطق القريبة من منطقة كاخوفكا في جنوب البلاد.

وقال الحاكم أولكسندر بروكودين عبر تطبيق تيليغرام في الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش “خلال 5 ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج”.

ونقلت وكالة تاس عن أجهزة الطوارئ قولها إن حوالي 80 تجمعا سكنيا ربما تتأثر بدمار سد كاخوفكا، وإن نحو 22 ألف شخص و14 قرية عرضة للخطر إثر ارتفاع مستوى نهر دنيبرو بعد تفجير السد.