أردوغان: سنعيد طرح مقترح تعديل الدستور على البرلمان (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتزام حكومته إعادة طرح مقترح سابق لتعديل الدستور على البرلمان.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه، الثلاثاء، عقب رئاسته الاجتماع الأول للحكومة الجديدة في المجمع الرئاسي بأنقرة “سنعرض مجددًا على البرلمان مقترحنا الخاص بالتعديل الدستوري الذي طرحناه على جدول أعماله قبل الانتخابات”.

وكان الرئيس التركي قد أكد في خطاب مراسم تنصيبه طرح مقترح تعديل الدستور، قائلًا “سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل، ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري”.

وأوضح أردوغان أن حكومته “مصممة” على حل مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة، وأشار إلى أن البيانات الأخيرة تقوي عزم الحكومة على مكافحة التضخم.

ولفت إلى انخفاض التضخم السنوي إلى أقل من 40% في مايو/أيار الماضي، وقال إن الحكومة ستخفضه إلى ما دون 10%.

وكان التضخم في تركيا قد بلغ مستويات قياسية مرتفعة في 2021 بفعل أزمة عملة، مما دفع أردوغان إلى اتباع سياسات غير تقليدية لمكافحته.

وأكد أردوغان تصميم حكومته على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددًا مثلما جرى في الماضي في عهد حكومات “العدالة والتنمية” السابقة.

وأشار أردوغان إلى أن الحكومة في اجتماعها اتفقت على إعلان يومي 26 و27 يونيو/حزيران الجاري إجازة إدارية لتصبح عطلة عيد الأضحى المبارك 9 أيام.