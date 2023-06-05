هل للجنة “6+6” صلاحيات تقرير مصير الخلافات بشأن الانتخابات في ليبيا؟ عضوة بالنواب الليبي تجيب (فيديو)

قالت أسماء الخوجة، عضو مجلس النواب الليبي، إن من حق لجنة “6+6” التوصل إلى حلول بشأن النقاط الخلافية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن قوانين الانتخابات.

وأضافت، في لقاء مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، أن عمل هذه اللجنة هو استكمال لعمل لجان سابقة، كان آخرها اللجنة التي اجتمعت في القاهرة.

وأشارت إلى أن عمل اللجنة ضروري من أجل إجراء انتخابات في ليبيا خلال العام الجاري، على حد قولها.

وذكرت أسماء أن لجنة “6+6” ليست الأولى التي تكلف بحل النقاط والمسائل الخلافية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن إجراء الانتخابات.

وأشارت إلى أن اللجان السابقة توصلت إلى حل نحو 80% من النقاط، مضيفة أن أعضاء لجنة “6+6” يتمتعون بصلاحية بحث الحلول وإقرارها بدون الرجوع إلى المجلسين.





وذكرت تقارير، أمس الأحد، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سيحضران، اليوم الاثنين، في مدينة بوزنيقة المغربية التوقيع بالأحرف الأولى على مخرجات لجنة “6+6” المشتركة بين المجلسين بشأن القوانين التي ستجرى وفقها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

ومن بين النقاط التي شملها عمل اللجنة ترشح العسكريين والأشخاص المزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد، وعدد أعضاء المجالس التشريعية في البلاد، وتوزيعهم الجغرافي.

وتداولت وسائل إعلام ليبية بيانا منسوبا لكيانات سياسية ونواب يستنكرون فيه تصريحات بعض أعضاء اللجنة بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه.