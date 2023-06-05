ماهينور أوزدمير.. مشوار وزيرة تركية من برلمان بروكسل إلى حكومة أردوغان (فيديو)

حظي تعيين ماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية في الحكومة الجديدة التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام العربي والغربي، خاصة الصحافة البلجيكية.

وخصّصت جميع وسائل الإعلام الناطقة باللغتين الفرنسية والفلمنكية حيّزًا لغوكطاش المولودة في بلجيكا، والتي عملت سابقًا نائبة في برلمان بروكسل.

وُلدت ماهينور عام 1982 في بروكسل لأسرة مهاجرة من مدينة قونيا في تركيا، وترعرعت في بيئة محافظة في بلجيكا، وتجيد 4 لغات: التركية والفرنسية والإنجليزية والهولندية.

تخرّجت المرأة الوحيدة بالحكومة التركية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بروكسل، وبعد تخرّجها قررت دخول عالم السياسة من بابه الواسع، ففي عام 2009 انتُخبت في برلمان بروكسل وأصبحت أول نائبة محجبة في أوربا، وعملت في منظمات غير حكومية معنية بالمرأة، وعملت على مكافحة الإسلاموفوبيا.

من نائبة في برلمان بروكسل إلى وزيرة في تركيا.. من هي ماهينور أوزدمير؟

🧕🏻 المرأة الوحيدة في الحكومة التركية الجديدة.#الجزيرة_مباشر | #تركيا 🇹🇷 pic.twitter.com/dhpN4YY7UL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 5, 2023

طُردت ماهينور من حزبها في بلجيكا عام 2015، لرفضها الاعتراف بالاتهامات الأرمينية للأتراك بارتكاب مجازر بحقهم، لكنها بقيت نائبة مستقلة في البرلمان.

وفي عام 2019، نالت السياسية التركية وسام الملك ليوبولد عن نشاطها الاجتماعي والإنساني في بلجيكا، وأصبحت عضوة في اللجنة الاستشارية النسائية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وعُيّنت بعد ذلك سفيرة لتركيا في الجزائر عام 2020، وتولت في الحكومة الأخيرة منصب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية.

وعنونت معظم الصحف البلجيكية أخبارها بعبارة “نائبة بروكسل السابقة أصبحت وزيرة في حكومة أردوغان”.

هجوم بلجيكي

ولم تسلم النائبة البلجيكية من هجوم ناشطين وسياسيين متطرفين في فرنسا وبلجيكا.

وقالت النائبة الأوربية عن حزب “أوريزون” نتالي لوازو، عبر حسابها في تويتر، إن استلام ماهينور حقيبة الأسرة في تركيا “يعني مثالًا حقيقيًّا لتأثير جماعة الإخوان في أوربا بما أنها قادمة من البرلمان البلجيكي”، وفق تعبيرها.

Prenez une minute pour mesurer l’emprise des Frères musulmans et de la Turquie sur la vie politique en Europe: une ex-députée belge devient ministre de Recep Tayyip Erdogan. https://t.co/Y352jUTL6V — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) June 4, 2023

ورأى الصحفي البلجيكي جون بيار مارتان أن وصول ماهينور إلى البرلمان البلجيكي بوصفها أول محجبة في التاريخ كان “خطأ كبيرًا وقلة فطنة وعمى من حزبها”، حسب قوله.

بينما عبّر ناشطون عرب عن إعجابهم بالسيرة الذاتية للوزيرة التركية الجديدة.

Avez-vous écrit la même chose sur Madame Salomé Zourabichvili qui fut ambassadrice de France et qui aujourd’hui est présidente de la Géorgie ? — Cory Le Guen (@coryleguen) June 4, 2023

Le plus dingue, c’est que la gauche avait quand même réussi l’exploit de nous faire passer Mahinur Özdemir pour une musulmane « modérée », un exemple « d’intégration » à la belge! https://t.co/hBpwj6LD90 — Valerian Halsbury (@V_Halsbury) June 4, 2023

Elle devait affirmer être plus Belge que les Belges moules frites. On ne devrait pas pouvoir être ministre de deux pays différents. https://t.co/W7a32vKkBs — Robin 🇺🇦 🇨🇵 (@GabRobin31) June 4, 2023

ولدت ماهينور أوزدمير وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في حكومة #أردوغان الجديدة في #بروكسل عام 1982 .

أكملت دراستها الجامعية والدراسات العليا في العلوم السياسية في #بلجيكا.

دخلت البرلمان البلجيكي عام 2009 كأول نائبة محجبة. رفضت الاعتراف بالإبادة المزعومة للأرمن فتم طردها من… pic.twitter.com/roU1oBENLG — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) June 4, 2023

ماهينور أوزدمير (41 عاما) ، وزيرة الأسرة في الحكومة التركية : الحجاب يحجب الشعر وليس العقل ، ومن يحاربه عليه الذهاب إلى طبيب عيون 🙂 الوزيرة الشابة ، كانت سفيرة في الجزائر ، وهي ناشطة في مكافحة الاسلاموفوبيا ، وتجيد ثلاث لغات : الفرنسية والإنجليزية والهولندية ، بجانب لغتها الأم pic.twitter.com/2y2c79BBCF — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 5, 2023

معلومات مثيرة للاهتمام عن وزيرة الأسرة الجديدة في تركيا "ماهينور أوزدمير جوكتاش"، عضو سابق في البرلمان البلجيكي وكانت وقتها أصغر الأعضاء سناً (27 عاماً)، وأول نائب محجبة في أوروبا، طردت لاحقاً لرفضها الاعتراف بما يعرف بالإبادة للأرمن.

عملت لاحقا كسفيرة لتركيا في الجزائر 🇩🇿 وتجيد… pic.twitter.com/lEnzWltXPR — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) June 4, 2023

ما يطلق عليها بالإبنة الروحية لـ #اردوغان "ماهينور غوغتاش" التي تعتبر أول سفيرة محجبة في تاريخ #تركيا وأول نائبة أوروبية تدخل البرلمان بزيها الإسلامي.. تم تعيينها وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية pic.twitter.com/TZtbx8QzcX — سارة أردوغان.. تركيا 🇹🇷 (@sarahArdogn) June 5, 2023