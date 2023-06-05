سياسة

ماهينور أوزدمير.. مشوار وزيرة تركية من برلمان بروكسل إلى حكومة أردوغان (فيديو)

وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية الجديدة ماهينور أوزدمير (رويترز)
5/6/2023-|آخر تحديث: 5/6/202307:52 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

حظي تعيين ماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية في الحكومة الجديدة التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام العربي والغربي، خاصة الصحافة البلجيكية.

وخصّصت جميع وسائل الإعلام الناطقة باللغتين الفرنسية والفلمنكية حيّزًا لغوكطاش المولودة في بلجيكا، والتي عملت سابقًا نائبة في برلمان بروكسل.

وُلدت ماهينور عام 1982 في بروكسل لأسرة مهاجرة من مدينة قونيا في تركيا، وترعرعت في بيئة محافظة في بلجيكا، وتجيد 4 لغات: التركية والفرنسية والإنجليزية والهولندية.

تخرّجت المرأة الوحيدة بالحكومة التركية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بروكسل، وبعد تخرّجها قررت دخول عالم السياسة من بابه الواسع، ففي عام 2009 انتُخبت في برلمان بروكسل وأصبحت أول نائبة محجبة في أوربا، وعملت في منظمات غير حكومية معنية بالمرأة، وعملت على مكافحة الإسلاموفوبيا.

طُردت ماهينور من حزبها في بلجيكا عام 2015، لرفضها الاعتراف بالاتهامات الأرمينية للأتراك بارتكاب مجازر بحقهم، لكنها بقيت نائبة مستقلة في البرلمان.

وفي عام 2019، نالت السياسية التركية وسام الملك ليوبولد عن نشاطها الاجتماعي والإنساني في بلجيكا، وأصبحت عضوة في اللجنة الاستشارية النسائية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وعُيّنت بعد ذلك سفيرة لتركيا في الجزائر عام 2020، وتولت في الحكومة الأخيرة منصب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية.

وعنونت معظم الصحف البلجيكية أخبارها بعبارة “نائبة بروكسل السابقة أصبحت وزيرة في حكومة أردوغان”.

هجوم بلجيكي

ولم تسلم النائبة البلجيكية من هجوم ناشطين وسياسيين متطرفين في فرنسا وبلجيكا.

وقالت النائبة الأوربية عن حزب “أوريزون” نتالي لوازو، عبر حسابها في تويتر، إن استلام ماهينور حقيبة الأسرة في تركيا “يعني مثالًا حقيقيًّا لتأثير جماعة الإخوان في أوربا بما أنها قادمة من البرلمان البلجيكي”، وفق تعبيرها.

 

ورأى الصحفي البلجيكي جون بيار مارتان أن وصول ماهينور إلى البرلمان البلجيكي بوصفها أول محجبة في التاريخ كان “خطأ كبيرًا وقلة فطنة وعمى من حزبها”، حسب قوله.

بينما عبّر ناشطون عرب عن إعجابهم بالسيرة الذاتية للوزيرة التركية الجديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل