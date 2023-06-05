“حماس” و”الجهاد” تبحثان القضايا الوطنية الفلسطينية في القاهرة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، إن وفدها الموجود في العاصمة المصرية القاهرة بحث مع نظيره من حركة الجهاد الإسلامي القضايا الوطنية الفلسطينية.

وأضافت الحركة، في بيان أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الذي يترأس وفد حماس في القاهرة، التقى مساء أمس الأحد، وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة.

وناقش الطرفان القضايا الوطنية المختلفة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية، وما يتعرض له الأسرى من انتهاكات، وفق البيان.

كما بحثا سبل تعزيز وترسيخ العلاقة الاستراتيجية بينهما وتطويرها بما يخدم المقاومة وقضايا الشعب المختلفة.

واتفق الطرفان على أن المقاومة خيار الشعب الوحيد لمواجهة الاحتلال، وعلى أهمية الدور المصري في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته، بحسب نص البيان.

ووصل وفدان يقيمان خارج الأراضي الفلسطينية، الأول من حركة حماس برئاسة هنية، والثاني من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة، إلى القاهرة مساء السبت تلبية لدعوة رسمية مصرية.

وتوجهت ثلاثة وفود فلسطينية من داخل غزة الخميس الماضي إلى القاهرة، تمثّل حركتي حماس والجهاد وحكومة غزة التي تديرها حماس.

وقال مصدر فلسطيني لوكالة الأناضول إن الوفود ستبحث مع المسؤولين المصريين المستجدات السياسية والتطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس، والمشاريع المصرية الجارية في القطاع.

وانتهت مساء الأربعاء زيارة رسمية أجراها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية للقاهرة كان قد بدأها الاثنين الماضي.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني من أوضاع معيشية متدهورة للغاية في غزة؛ جراء حصار إسرائيلي مشدّد.