بلينكن: قدّمنا مليار دولار لإسرائيل لتطوير “القبة الحديدية” (فيديو)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن واشنطن قدّمت مليار دولار لإسرائيل لتطوير منظومة القبة الحديدية.

وأضاف بيلنكن، في كلمة أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك”، أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل صلب لا يتزعزع.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن المساعدات العسكرية التي تقدمها بلاده لإسرائيل تُقدَّر بنحو 5 مليارات دولار، منها 3.3 مليارات من التمويل العسكري الأجنبي، و500 مليون دولار لدعم مشروعات الدفاع الصاروخي، وعشرات الملايين من التقنيات المضادة للطائرات المسيّرة وتكنولوجيات (تدمير) الأنفاق، ومليار دولار لتجديد مخزون إسرائيل من صواريخ القبة الحديدية.

وأشار بلينكن إلى أن واشنطن أجرت خلال العام الجاري أكبر تدريبات عسكرية مع إسرائيل في التاريخ.

وذكر أنه لا يمكن الاستغناء عن الشراكة الأمريكية الإسرائيلية، قائلا إنها تصب في صالح العالم بأسره.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن “اندماج إسرائيل في المنطقة يسهم في أن تكون المنطقة أكثر أمنا واستقرارا”، كما “يحسّن من فرص التوصل إلى حل الدولتين”.

وأضاف أن حل الدولتين “ضروري للحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.

لكن بلينكن حذر من أن توسّع إسرائيل في المستوطنات وضم الضفة الغربية المحتلة أو الإخلال بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة واستمرار هدم المنازل وإجلاء العائلات التي عاشت في تلك المنازل لأجيال، يُلحق الضرر بآفاق حل الدولتين.

وبخصوص إيران، قال بلينكن إنه “يجب عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي”، مضيفا أنه يعتقد أن الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لمنعها من ذلك.

لكنه استدرك قائلا إن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة في التعامل مع الملف النووي الإيراني”.