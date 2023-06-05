إصابة 59 فلسطينيا بهجوم من عشرات المستوطنين شمالي نابلس (فيديو)

أصيب 4 فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، و55 بالاختناق، خلال هجوم من مستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس مساء الأحد، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 مواطنا من قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة غسان دغلس، أن مجموعة من المستوطنين تسللت من موقع مستوطنة “حومش” المخلاة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهاجمت منازل المواطنين في عدة مناطق من القرية.

مستوطنون يعتدون على منازل وسيارات في قرية برقة قضاء نابلس pic.twitter.com/IY2PPmocMR — مكان الأخبار (@News_Makan) June 5, 2023

وأضاف أن مواجهات اندلعت عقب تصدي الأهالي للهجوم، مما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بشظايا الرصاص الحي، ومثلهم بالرصاص “المطاطي”، وآخر برضوض جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب، و55 بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

كما هاجم نحو 50 مستوطنًا ثلاثة منازل على أطراف القرية بالحجارة، وحطموا زجاج عدد من المركبات على طريق جنين-نابلس، ولفت دغلس إلى أنه تم إخلاء منزلين نتيجة كثافة الغاز السام.

مصادر محلية: "اندلاع مواجهات على مدخل قرية برقة بين الشبان وقوات الاحتلال ومستوطنيه". pic.twitter.com/7zrs9aev5Z — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 4, 2023

وتتعرض قرية برقة لهجمات مستمرة من قبل المستوطنين، لوقوعها قرب مستوطنة “حومش” المخلاة، والمقامة بأرض فلسطينية خاصة في شمال الضفة الغربية على الطريق الواصل بين محافظتي نابلس وجنين. وقبل أسبوع، أعاد مستوطنون بناء مدرسة يهودية في موقع المستوطنة وسط تحذيرات فلسطينية.

وفي مارس/ آذار الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي على إلغاء ما يُعرف بـ”قانون فك الارتباط”، مما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أُخليت عام 2005، بينها مستوطنة حومش.

مصادر عبرية: مستوطنون يعيدون إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" الاستيطانية شمال الضفة، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف لشرعنتها لاحقاً pic.twitter.com/fJG8mafxpp — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 29, 2023

وفي هذا السياق، اقتحم مئات المستوطنين، مساء الأحد، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت، ونقلت الوكالة الفلسطينية عن رئيس بلدية كفل حارس أسامة صالح، أن المستوطنين أدَّوا طقوسًا تلمودية في المكان.

وأضاف أن قوات الاحتلال شدّدت إجراءاتها العسكرية خلال عملية الاقتحام، ومنعت المواطنين من الحركة والتنقل في عدة طرق فرعية داخل البلدة.

فيديو| استمرار اقتحام الاحتلال ومستوطنيه لبلدة كفل حارس شمال سلفيت pic.twitter.com/EfhbtyNDFH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 4, 2023

وفي بيان له، كشف محافظ مدينة سلفيت شمالي الضفة، عبد الله كميل عن “مخطط استيطاني جديد يهدف إلى الاستيلاء على أكثر من 10 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية بالمحافظة، لصالح التوسع الاستيطاني”.

وذكرت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية (وهي منظمة غير حكومية) أن أكثر من 465 ألف مستوطن يعيشون حاليًّا في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطان عشوائية على أراضي الضفة الغربية المحتلة.