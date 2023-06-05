تل أبيب تكشف هوية الجندي المصري الذي قتل 3 إسرائيليين وتعلن تسليم جثمانه إلى القاهرة

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي هوية وصور الجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين عند معبر العوجة الحدودي فجر السبت.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن المنفّذ يدعى محمد صلاح (22 عاما)، وهو من القاهرة ونشرت صورًا له، وأضافت أن تل أبيب سلمت جثمانه إلى مصر.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي المعلومات الواردة في إذاعة الجيش الإسرائيلي، وذكرت أن تسليم الجثمان جاء بناءً على طلب مصر.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن صلاح “ربما نفّذ العملية تضامنًا مع فلسطين كما تدل عليه منشوراته في حسابه على فيسبوك“.

وذكرت أن صلاح جُنّد في الجيش المصري في يونيو/ حزيران 2022 وعمل شرطيًّا على الحدود مع إسرائيل.

وبحسب التقرير، فقد عانى صلاح من صعوبات نفسية بعد وفاة زميله في الوحدة. ولم يصدر حتى الآن تعليق مصري رسمي على تلك المعلومات.

פרסום ראשון: ישראל החזירה את גופת המחבל שהרג את שלושת הלוחמים למצריםhttps://t.co/bLRWgXdSsb@ndvori pic.twitter.com/sJgwdr2A91 — החדשות – N12 (@N12News) June 5, 2023

وشهدت الساعات الماضية تطورات سياسية واتصالات مكثفة بين الجانبين المصري والإسرائيلي، ووصفت السلطات الإسرائيلية الواقعة بأنها “عمل تخريبي من قِبل شرطي مصري”، وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد بتحقيق مشترك مع مصر “شامل ومفصَّل” بشأن مقتل الجنود الثلاثة.

وكان بيان المتحدث العسكري للجيش المصري قد أفاد بمقتل جندي مصري أثناء “مطاردة مهربي مخدرات” على الحدود مع إسرائيل، وأوضح البيان أنه أثناء المطاردة اخترق الجندي حاجز التأمين الحدودي فوقع تبادل لإطلاق النار “مما أدى إلى مقتل 3 من عناصر قوة التأمين الإسرائيلية وإصابة آخرَين، بالإضافة إلى مقتل فرد التأمين المصري”.





لكن تحقيقًا للجيش الإسرائيلي أفاد بأن الشرطي المصري دخل من “معبر خاص” وسار حوالي 5 كيلومترات مسلحًا ببندقية كلاشينكوف قديمة وصولًا إلى المعبر، وكان بحوزته 6 مخازن ذخيرة وسكاكين كوماندوز ومصحف، وقطّع الأصفاد الموضوعة على المعبر بسكين.

وذكرت نتائج التحقيق أيضًا أن “الجندي المصري خطط لكل خطوة مسبقًا، وكان يعرف المنطقة جيدًا، بما في ذلك موقع المراقبة الذي قتل فيه الجنديين الإسرائيليين، بحكم عمله حارس حدود.