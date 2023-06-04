هاكان فيدان.. “كاتم أسرار أردوغان” يبدأ مهمة جديدة على رأس الدبلوماسية التركية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيلة حكومته الجديدة، مساء أمس السبت، مُحدثًا تغييرات كبيرة خصوصًا في وزارة الخارجية بعد تكليف مدير المخابرات هاكان فيدان بتوليها.

وحل فيدان محل الوزير السابق مولود تشاووش أوغلو، الذي دخل البرلمان نائبًا عن حزب العدالة والتنمية في أنطاليا.

ترأس فيدان جهاز المخابرات منذ مايو/أيار 2010، وكان سابقًا مستشارًا دبلوماسيًا لأردوغان لمدة 3 سنوات، وقال عنه الأخير في 2012 “إنه كاتم أسراري وكاتم أسرار الدولة”.

وقال مصدر دبلوماسي غربي لوكالة الأنباء الفرنسية إن فيدان هو “الرجل الموثوق” لدى أردوغان “منذ سنوات”، وأنه الشخص الذي يقود المفاوضات مع العالم العربي ومصر والإمارات وليبيا، وكذلك سوريا التي يحاول الرئيس التركي إعادة التواصل معها عبر موسكو.

أدى فيدان دورًا في إفشال محاولة الانقلاب التي تعرضت لها تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، إذ علم بالمخطط قبل تنفيذه بساعات، وأخطر به قادة الجيش، ومنهم رئيس هيئة الأركان حينها خلوصي أكار، لكن المحاولة الانقلابية كانت من تخطيط جنرالات بارزين في الجيش التركي، ولذلك قرر الانقلابيون تبكير تحركهم، مع استهداف مبنى المخابرات في الساعات الأولى للانقلاب، إلا أن فيدان تعرض لانتقادات من أردوغان بعد فشل المحاولة الانقلابية، على اعتبار أنه تأخر في إبلاغ الرئيس والحكومة، ولعدم اكتشافه للمخطط في وقت مبكر.

تعرض فيدان لاستدعاء المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، في السابع من فبراير/شباط 2012 للتحقيق معه بصفة مشتبه فيه، وعلى إثر ذلك تم تعديل القانون الخاص بجهاز الاستخبارات ليتم ربط الإذن بالسماح بالتحقيق مع موظفي الجهاز أو مع رئيسه بإذن خاص من رئاسة الوزراء فقط.

تعرضت علاقة أردوغان بفيدان إلى أزمة عام 2015، عندما قدّم الأخير استقالته من منصبه، بهدف الترشح للانتخابات البرلمانية، ما أثار انزعاج أردوغان الذي لم يكن يرغب في مغادرة فيدان لمنصبه، وبالفعل سحب الأخير ترشحه بعد شهر من الإعلان عنه.

وفيدان من مواليد العاصمة أنقرة سنة 1968، تخرج في المدرسة الحربية بمدرسة اللغات في القوات البرية، وأكمل تعليمه الأكاديمي أثناء خدمته في الجيش التركي.

خلال مهمته في حلف شمال الأطلسي (ناتو) خارج تركيا، حصل فيدان على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارية من جامعة ماريلاند، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من قسم العلاقات الدولية بجامعة بيلكنت في أنقرة.

توجه فيدان إلى الحياة الأكاديمية بعد خدمته في الجيش التركي، وألقى محاضرات في مجال العلاقات الدولية بجامعتي (حاجت تبه) و(بيلكنت) في أنقرة، وشغل مناصب مهمة في مجالات السياسة الخارجية والأمن على مختلف المستويات الحكومية.

ومن تلك المناصب، نائب وكيل الوزارة المسؤول عن السياسة الخارجية وقضايا الأمن في رئاسة الوزراء، وعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممثل خاص لرئيس الوزراء، ونائب لرئيس المخابرات، وممثل خاص لرئيس الجمهورية، ومدير لجهاز المخابرات طوال 13 عامًا منذ 2010، وهو متزوج ولديه 3 أبناء.