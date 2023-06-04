مندوب السودان لدى الأمم المتحدة: دور فولكر بيرتس انتهى بالنسبة لحكومة الخرطوم (فيديو)

قال السفير الحارث إدريس المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة إن “دور فولكر بيرتس مبعوثًا أمميًّا في السودان انتهي بالنسبة لحكومة الخرطوم، ولن يتم التعامل معه لاحقًا”.

وأضاف إدريس لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن استمرار بيرتس رئيسًا للبعثة الأممية “قرار سيادي خاص بالدولة السودانية”، موضحًا أن مجلس الأمن قرر تمديد عمل البعثة ستة أشهر لكنه لم يعتمد تعيين رئاسة فولكر.

وقال “مجلس الأمن لم يعتمد رئاسة فولكر بيرتس للبعثة بسبب اختلاف موقف دول المجلس حول استمراره”، مضيفًا أن كلًّا من الولايات المتحدة وبريطانيا والسلفادور طالبت بإعادة تعيينه، في حين رفضته باقي الدول.

مندوب #السودان الدائم لدى الأمم المتحدة للجزيرة مباشر: دور #فولكر_بيرتس كمبعوث أممي انتهى بالنسبة لحكومة السودان ولن يتم التعامل معه pic.twitter.com/LjLXeK2zBC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 3, 2023

وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن، في وقت سابق السبت، تمديد المهمة السياسية للأمم المتحدة في السودان ستة أشهر.

ويوضح القرار أن مجلس الأمن وافق بالإجماع على تمديد تفويض “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان” حتى 3 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وجاء القرار بعدما اتهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في أواخر مايو/أيار، المبعوث الأممي فولكر بيرتس بالإسهام في تأجيج النزاع الدامي مطالبًا باستقالته.

مندوب #السودان الدائم لدى الأمم المتحدة للجزيرة مباشر: السودان مارس حقه بطلبه تغيير المبعوث الأممي ولم يعترض على دور البعثة الأممية pic.twitter.com/I1tjc6HHYL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 3, 2023

وشدد ضيف (المسائية) على أن دولة السودان مارست حقها بطلب تغيير مبعوث الأمم المتحدة، لكنها لم تعترض على عمل البعثة الأممية.

وردًّا على إمكانية فرض بيرتس من جهات دولية أو إقليمية ضد إرادة بلاده، قال الدبلوماسي السوداني “من حق السودان عدم منح فولكر تأشيرة دخول الأراضي السودانية”.

وأضاف “حتى لو تم تقديم بديل له فمن حق الدولة السودانية أيضًا أن تعترض عليه إذا ما تبيّن لها أن عمله لا يسير وفق الخيارات العامة للشعب السوداني”.