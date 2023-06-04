مصر تعلن تحريك ناقلة نفط تعطلت في قناة السويس وانتظام الملاحة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، نجاح تحريك ناقلة نفط تعطلت ماكيناتها في مجرى قناة السويس، وانتظام الملاحة.

وقال ربيع، في بيان للهيئة، إن حركة الملاحة بالقناة “منتظمة من الاتجاهين، حيث نجحت الجهود في التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات ناقلة البترول SEAVIGOUR، بإتمام رباط الناقلة (بجراج الكم 17 ترقيم قناة) بعد نجاح قطرها بواسطة قاطرات الهيئة”.

وأضاف أنه “بمجرد الإبلاغ عن حدوث عطل في ماكينات الناقلة، تم رباط السفينة والدفع على الفور بالقاطرات لتبدأ أعمال توصيل القاطرات بالسفينة”.

وذكر أنه “تم قطرها من مكان حدوث العطل بالكم 12 ترقيم قناة إلى الكم 17 ترقيم قناة ورباطها هناك، وذلك بالتوازي مع جهود طاقم السفينة في إصلاح العطل الفني”.

ويبلغ طول الناقلة التي ترفع علم مالطا 274 مترًا، وعرضها 48 مترًا، وحمولتها 82 ألف طن، ومن المقرر أن تستأنف السفينة عبورها بالقناة فور إصلاح العطل، وفق بيان الهيئة.

وأوضحت قناة السويس في البيان ذاته، أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأحد عبور 60 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 ملايين طن.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن ربيع، في بيان، تعطل ناقلة نفط خلال عبور القناة، جراء حدوث عطل في ماكيناتها، وتعطل الملاحة في القطاع الشمالي، مشيرًا إلى الدفع بـ3 قاطرات لقطرها.

وأعلنت هيئة قناة السويس، في أواخر مايو/أيار الماضي، تمكن طواقم الهيئة من إصلاح عطل طارئ أصاب ماكينات سفينة بضائع خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر.

وتُعَد قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوربا وآسيا، وتُعَد من المصادر الرئيسة للعملة الصعبة في مصر.