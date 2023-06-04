مخاوف من التداعيات على المرضى.. 43% من الأدوية الأساسية غير متوفرة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن نفاد 43% من قائمة الأدوية الأساسية و25% من المستلزمات الطبية في مخازنها، محذرة من التداعيات الصحية المترتبة على المرضى.

وقال مدير دائرة صيدلة المستشفيات في الوزارة علاء حلسK في مؤتمر صحفي، إن 43% من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر، و25% من المستلزمات الطبية رصيدها صفر، محذرًا من نفاد أرصدة المستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار تقديم خدمات غسيل الكلى في 6 مراكز بمحافظات قطاع غزة، خلال بضعة أيام.

وأعرب عن وجود مخاوف من تعرض نحو ألف و200 مريض بالفشل الكلوي لمضاعفات صحية خطيرة، بسبب وجود خطر حرمانهم من تلقي جلسات الغسيل اللازمة.

وأكد حلس أن عددًا كبيرًا من مرضى الفشل الكلوي، بحاجة إلى إجراء فحوصات وأشعة تشخيصية عبر أجهزة تصوير متحركة ما زالت إسرائيل تحتجزها لأكثر من 18 شهرًا.

وأشار إلى أن مراكز غسيل الكلى بالقطاع، تُجري شهريا نحو 14 ألف جلسة غسيل، وأعرب عن المخاوف من توقف عمل هذه المراكز جراء حالة العجز.

وقال إن قسم غسيل الكلى الخاص بالأطفال في مستشفى الرنتيسي (الوحيد بغزة) بحاجة ماسة لتوفير أنابيب ومستهلكات طبية خاصة بالأطفال المرضى البالغ عددهم نحو 35 طفلًا.

وجدد حلس مطالبة وزارته للجهات المعنية بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ مرضى الكلى وتوفير احتياجاتهم العلاجية اللازمة.

وفي مايو/ أيار الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن الشعب الفلسطيني ما زال يواجه عقبات كبيرة في حقه بالصحة، وبحسب تقرير صدر عن المنظمة آنذاك، فإن نسبة توفر الأدوية في المخزن المركزي بقطاع غزة خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2021، وصلت إلى 55%.

ويشهد القطاع الصحي في فلسطين تدنّيا ملحوظًا ونقصًا في المستلزمات الطبية، بسبب الإجراءات الإسرائيلية وتشديد حصار الاحتلال على قطاع غزة منذ نحو 16 عامًا.