كييف تتعرض لقصف بالصواريخ من بحر قزوين وروسيا تُسقط مسيّرات أوكرانية في القرم

قالت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية إن روسيا هاجمت منطقة كييف فجر اليوم بصواريخ أُطلقت من بحر قزوين و”مسيّرات انتحارية”، في حين قالت السلطات المحلية الموالية لروسيا إن الدفاعات الجوية أسقطت الليلة الماضية 9 مسيّرات أوكرانية في شبه جزيرة القرم.

وأعلنت سلطات دونيتسك الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 جراء قصف روسي للمنطقة، الليلة الماضية. وقال حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية، اليوم الأحد، إن طفلة في الثانية من عمرها قُتلت وأصيب آخرون بينهم أطفال.

يأتي ذلك وسط الهجمات والهجمات المضادة بين روسيا وأوكرانيا، في وقت صرّح فيه حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية بأن أكثر من 4 آلاف نازح من المناطق الحدودية يعيشون في مراكز الإيواء.

13-year-old Dmytro from Kharkiv, 4-year-old Lisa from Vinnytsia, Serhii from Novosolone who was just 2 days old. They are among five hundred innocent children whose lives were destroyed by Russia's onslaught.

Many of them could have become famous scholars, artists, sports… pic.twitter.com/ahXeGP0XY6

