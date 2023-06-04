كييف تتعرض لقصف بالصواريخ من بحر قزوين وروسيا تُسقط مسيّرات أوكرانية في القرم

قالت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية إن روسيا هاجمت منطقة كييف فجر اليوم بصواريخ أُطلقت من بحر قزوين و”مسيّرات انتحارية”، في حين قالت السلطات المحلية الموالية لروسيا إن الدفاعات الجوية أسقطت الليلة الماضية 9 مسيّرات أوكرانية في شبه جزيرة القرم.

وأعلنت سلطات دونيتسك الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 جراء قصف روسي للمنطقة، الليلة الماضية. وقال حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية، اليوم الأحد، إن طفلة في الثانية من عمرها قُتلت وأصيب آخرون بينهم أطفال.

يأتي ذلك وسط الهجمات والهجمات المضادة بين روسيا وأوكرانيا، في وقت صرّح فيه حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية بأن أكثر من 4 آلاف نازح من المناطق الحدودية يعيشون في مراكز الإيواء.

13-year-old Dmytro from Kharkiv, 4-year-old Lisa from Vinnytsia, Serhii from Novosolone who was just 2 days old. They are among five hundred innocent children whose lives were destroyed by Russia's onslaught. Many of them could have become famous scholars, artists, sports… pic.twitter.com/ahXeGP0XY6 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2023

مقتل طفلة وإصابة آخرين

وقال حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية سيرهي ليساك، اليوم الأحد، إن طفلة في الثانية من عمرها قُتلت وأصيب 22 شخصًا بينهم 5 أطفال، عندما سقط صاروخ روسي بالقرب من المدينة الواقعة وسط البلاد.

وكتب الحاكم عبر تلغرام “خلال الليل، انتُشلت جثة طفلة عمرها عامان للتو من تحت أنقاض منزل، وهناك 17 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفى بعد الهجوم على منطقة سكنية بصواريخ إسكندر قصيرة المدى”.

من جانبها، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إنها أسقطت 4 من أصل ستة صواريخ كروز و3 من “خمس طائرات مسيّرة إيرانية الصنع” أطلقتها روسيا.

وحمّل زيلينسكي روسيا مسؤولية القصف، وكتب على فيسبوك مساء أمس السبت “هاجم الروس المدينة، وأصابوا مبنيين سكنيين من طابقين، لسوء الحظ هناك عالقون تحت الأنقاض”.

ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يظهر فيه رجال الإنقاذ وهم يفتشون المبنى المدمر، ويُسمع هدير حفارات صناعية.

Crimea’s air defenses shot down five Ukrainian unmanned aerial vehicles overnight to Sunday, while four more were jammed by electronic warfare systems, region’s head Sergey Aksyonov wrote on his Telegram channel:https://t.co/4lpl70X7Ql pic.twitter.com/p2qRpzGjyZ — TASS (@tassagency_en) June 4, 2023

“أوكرانيا مستعدة لشن الهجوم المضاد”

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، السبت، أن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي “تحتلها روسيا”.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال “لا أعرف كم من الوقت سيستغرق لبدء الهجوم، ولأكون صادقًا فإنه يمكن أن يسير بطرق عدة مختلفة تمامًا، لكننا سنقوم بذلك، ونحن مستعدون”.

وأكد أن هذا الهجوم المضاد قد “يكلف أوكرانيا غاليًا”. وكان زيلينسكي قد قال، الشهر الماضي، إن بلاده بحاجة إلى انتظار وصول المزيد من العربات المدرعة الغربية قبل شن الهجوم المضاد.

وتكثفت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا والقصف الأوكراني على أراض روسية في الأسابيع الأخيرة، بينما تؤكد كييف أنها تستعد لهجوم كبير ضد قوات موسكو بهدف استعادة الأراضي التي خسرتها منذ الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، أدت قذائف أوكرانية إلى مقتل شخصين أمس السبت في بيلغورود في روسيا، كما ذكر حاكم المنطقة.

وتعرضت القرى الحدودية في هذه المنطقة لقصف مدفعي غير مسبوق في الأيام الأخيرة أسفر، بعد قصف السبت، عن سقوط 7 قتلى خلال الأسبوع الجاري.