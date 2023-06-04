الجيش نفي سقوط المدينة.. المؤتمر السوداني: عشرات القتلى المدنيين في “كُتُم” بشمال دارفور

قال حزب المؤتمر السوداني، اليوم الأحد، إن عشرات المدنيين قتلوا في معارك بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة “كُتُم” في ولاية شمال دارفور، غربي السودان، فيما أكد الجيش السوداني سيطرته على المدينة.

وذكر حزب المؤتمر السوداني في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل إن العمليات العسكرية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، التي اندلعت منذ صباح أمس السبت، أسفرت عن العشرات من القتلى وأعداد “كبيرة” من الجرحى في معسكر “كساب” للنازحين.

وأوضح الحزب أنه لم يتم حصر الضحايا بدقة لصعوبة الأوضاع الأمنية.

وأضاف أنه تم إحراق سوق المدينة وانتشرت أعمال سلب ونهب وانتهاكات “مما اضطر كثير من سكان المدينة والمعسكر إلى النزوح إلى مناطق أخرى أكثر أمنا”.

حـزب المـؤتمر السـوداني بيان حول سقوط اعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين بمدينة كُتُم جراء القتال بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إنطلقت العمليات العسكرية بين القوات المسلحة و قوات الدعم السريع في مدينة كتم بولاية شمال دارفور منذ صباح يوم أمس السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣م ، كما… pic.twitter.com/XN4K7yUQzx — حزب المؤتمر السوداني (@SCPSudan) June 4, 2023

بدوره، أكد الجيش السوداني اليوم الأحد سيطرته على المدينة، قائلا في بيان إنه “لا صحة لما تردد عن سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي المتمردين”.

#القوات_المسلحة تؤكد أنه لا صحة لما تردد عن سقوط #مدينة_كتم بولاية شمال #دارفور في أيدي المتمردين . #السودان pic.twitter.com/FBTNWe4522 — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) June 4, 2023

وانتهت مساء أمس السبت مهلة وقف إطلاق النار القصير بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع والتي استمرت لخمسة أيام.

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور للجزيرة مباشر إن مسلحين هجموا الليلة الماضية على مجمع البنوك في المدينة وحطموا الأبواب ونهبوا ما بداخلها.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش تدخلت واستطاعت منع عمليات النهب وإبعاد المهاجمين إلى خارج محيط سوق مدينة نيالا.

وفي السياق، ذكر مراسل الجزيرة مباشر أن عدداً من الأسواق الرئيسية في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري تعرضت لعمليات نهب وسرقة وحرق.