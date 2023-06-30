مصرع شاب في فرنسا إثر سقوطه من سطح متجر خلال الاحتجاجات

توفي شاب عشريني، بعد ظهر اليوم الجمعة، في شمال غرب فرنسا متأثّراً بإصابته بجروح إثر سقوطه من أعلى سطح متجر خلال أعمال شغب تشهدها البلاد احتجاجاً على مقتل شاب فرنسي من أصول جزائرية برصاص الشرطة خلال عملية تدقيق مروري.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في الشرطة قوله إن الشاب سقط من أعلى سطح سوبرماركت “خلال عملية نهب”، لكن مكتب المدّعي العامّ في روان قال إن هذا المتجر “لم يتعرّض لهجوم من قبل مثيري الشغب خلال هذه الوقائع”.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تعزيز انتشار قوات الأمن في كلّ أنحاء البلاد وتعبئة 45 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك تحسّباً لليلة رابعة من أعمال الشغب.

وفي إطار سعيها لاحتواء الشغب والتخريب، سمحت الحكومة الفرنسية للدرك بإنزال عربات مصفّحة إلى الشوارع، من دون أن تذهب إلى حد إعلان حالة الطوارئ.